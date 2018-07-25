Ещё
Москва 24 покажет, как приобретать дешевые и безопасные продукты питания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва 24 покажет, как приобретать дешевые и безопасные продукты питания 

Москва24 33 минуты назад
Фото: Москва24
26 июля в МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция на тему: «Доктрина продовольственной безопасности или самообеспечения?».
Россия стремится обеспечить собственным производством 80-95% потребления большинства продуктов. В задачи доктрины входит возможность для населения приобретать дешевые и безопасные продукты питания.
В ходе мероприятия эксперты расскажут о доступности продовольствия для населения и поделятся своим видением доктрины. Какие риски и возможности возникают у страны, производителей, переработчиков, торговли и потребителей? Нужно ли держаться курса на продовольственное самообеспечение? Как обеспечить конкурентоспособность в воспроизводстве?
Эти и другие вопросы обсудят: президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаранов; директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС при президенте РФ Наталья Шагайда; почетный председатель президиума совета по внешней и обороной политике, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов; директор офиса ФАО для связей с Россией Евгения Серова; директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Станислав Наумов; руководитель комитета по агропромышленной политике "Деловая Россия" Андрей Даниленко.
Смотрите 26 июля трансляцию в 10:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Москва24: последние новости
Тимати и Егор Крид могут попасть за решетку Камень весом 100 килограмм выпал из Стены Плача в Иерусалиме Москвич покорил британский "Голос" после провала в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма580
Россия пригрозила Грузии силой96
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку370
Заявление Лолиты грозит международным скандалом271
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом31
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение