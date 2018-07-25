Москва 24 покажет, как приобретать дешевые и безопасные продукты питания

Россия стремится обеспечить собственным производством 80-95% потребления большинства продуктов. В задачи доктрины входит возможность для населения приобретать дешевые и безопасные продукты питания.

В ходе мероприятия эксперты расскажут о доступности продовольствия для населения и поделятся своим видением доктрины. Какие риски и возможности возникают у страны, производителей, переработчиков, торговли и потребителей? Нужно ли держаться курса на продовольственное самообеспечение? Как обеспечить конкурентоспособность в воспроизводстве?