Москва 24 покажет, как приобретать дешевые и безопасные продукты питания 

26 июля в МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция на тему: «Доктрина продовольственной безопасности или самообеспечения?».
Россия стремится обеспечить собственным производством 80-95% потребления большинства продуктов. В задачи доктрины входит возможность для населения приобретать дешевые и безопасные продукты питания.
В ходе мероприятия эксперты расскажут о доступности продовольствия для населения и поделятся своим видением доктрины. Какие риски и возможности возникают у страны, производителей, переработчиков, торговли и потребителей? Нужно ли держаться курса на продовольственное самообеспечение? Как обеспечить конкурентоспособность в воспроизводстве?
Эти и другие вопросы обсудят: президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаранов; директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС при президенте РФ Наталья Шагайда; почетный председатель президиума совета по внешней и обороной политике, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов; директор офиса ФАО для связей с Россией Евгения Серова; директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Станислав Наумов; руководитель комитета по агропромышленной политике "Деловая Россия" Андрей Даниленко.
Смотрите 26 июля трансляцию в 10:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.