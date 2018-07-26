Эксперты предложили правительству пересмотреть нормы потребления продуктов

Московская школа управления «Сколково», Центр агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС, отраслевые союзы и ритейлеры предложили правительству пересмотреть рекомендуемые национальные нормы потребления пищевых продуктов, следует из предложений в новую доктрину продовольственной безопасности, представленной на пресс-конференции в Москве

По мнению экспертов, в настоящее время эти нормы завышены, так как физические нагрузки людей уменьшаются и им требуется меньший объём пищи. Из-за этого растёт уровень ожирения и количество людей с избыточным весом.

Нормы потребления продуктов требуют большей детализации с точки зрения учета протеинов, микроэлементов, витаминов и других полезных веществ, подчеркивают эксперты.

Также специалисты предлагают стимулировать перераспределение излишков и продуктов с истекающими сроками годности, а также развитие утилизации и вторичной переработки неиспользованных продуктов.

Кроме того, эксперты предлагают организовать внутреннюю продовольственную помощь малоимущим, которая должна будет покрывать удорожание продуктов и разницу в цене, позволяющую таким гражданам покупать качественные продукты.

«Были подготовлены итоговые рекомендации к доктрине, которые мы направили в Совет безопасности Российской Федерации, в правительство, в администрацию президента и в два ключевых ведомства по этой тематике — Минсельхоз и Минпромторг», — сказал Шаронов.