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Эксперты предложили правительству пересмотреть нормы потребления продуктов
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Эксперты предложили правительству пересмотреть нормы потребления продуктов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Москва24
Московская школа управления «Сколково», Центр агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС, отраслевые союзы и ритейлеры предложили правительству пересмотреть рекомендуемые национальные нормы потребления пищевых продуктов, следует из предложений в новую доктрину продовольственной безопасности, представленной на пресс-конференции в Москве.
По мнению экспертов, в настоящее время эти нормы завышены, так как физические нагрузки людей уменьшаются и им требуется меньший объём пищи. Из-за этого растёт уровень ожирения и количество людей с избыточным весом.
Нормы потребления продуктов требуют большей детализации с точки зрения учета протеинов, микроэлементов, витаминов и других полезных веществ, подчеркивают эксперты.
Также специалисты предлагают стимулировать перераспределение излишков и продуктов с истекающими сроками годности, а также развитие утилизации и вторичной переработки неиспользованных продуктов.
Кроме того, эксперты предлагают организовать внутреннюю продовольственную помощь малоимущим, которая должна будет покрывать удорожание продуктов и разницу в цене, позволяющую таким гражданам покупать качественные продукты.
Московская школа управления «Сколково», Центр агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС, отраслевые союзы и ритейлеры подготовили и направили в правительство, администрацию президента, Совет безопасности, Минпромторг и Минсельхоз предложения в новую доктрину продовольственной безопасности, заявил в ходе пресс-конференции президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.
«Были подготовлены итоговые рекомендации к доктрине, которые мы направили в Совет безопасности Российской Федерации, в правительство, в администрацию президента и в два ключевых ведомства по этой тематике — Минсельхоз и Минпромторг», — сказал Шаронов.
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