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Территорию озера Леснуха на Пятой просеке оградили забором
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Территорию озера Леснуха на Пятой просеке оградили забором 

63.ru 34 минуты назад
Фото: 63.ru
Теперь к озеру нельзя проехать
Жители областной столицы приводят в порядок озеро Леснуха и его окрестности на Пятой просеке. Недавно горожане оградили территорию водоема металлическим забором. Инициативные горожане оплатили ремонтные работы самостоятельно.
— Мы приступили к очистке акватории озера, сейчас вода спадает и не застаивается, — рассказали самарцы.
Местные жители решили сами позаботиться об озере в микрорайоне
Дети, которые живут на Пятой просеке, повесили на деревья кормушки для птиц и белок.
В скором времени на территории появится детская игровая площадка
По словам самарцев, сейчас на дне Леснухи скопилось много грязи, ее нужно очистить.
— У озера стоит неприятный запах, и вода начинает цвести, — говорят горожане.
Озеро Леснуха находится рядом с территорией, где одна из строительных компаний Самары собирается возвести несколько высоток. Тема приобрела широкий общественный резонанс благодаря активности местных жителей.
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