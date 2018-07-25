Территорию озера Леснуха на Пятой просеке оградили забором

Теперь к озеру нельзя проехать

Жители областной столицы приводят в порядок озеро Леснуха и его окрестности на Пятой просеке. Недавно горожане оградили территорию водоема металлическим забором. Инициативные горожане оплатили ремонтные работы самостоятельно.

— Мы приступили к очистке акватории озера, сейчас вода спадает и не застаивается, — рассказали самарцы.

Местные жители решили сами позаботиться об озере в микрорайоне

Дети, которые живут на Пятой просеке, повесили на деревья кормушки для птиц и белок.

В скором времени на территории появится детская игровая площадка

По словам самарцев, сейчас на дне Леснухи скопилось много грязи, ее нужно очистить.

— У озера стоит неприятный запах, и вода начинает цвести, — говорят горожане.