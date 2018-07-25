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На Ставрополье пропала пенсионерка с провалами в памяти
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На Ставрополье пропала пенсионерка с провалами в памяти 

АиФ Ставрополье 35 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полиция разыскивает пенсионерку из города Изобильного, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по СК.
Людмила Андреевна Санина пропала 20 июня. Женщина не ориентируется на местности и страдает провалами в памяти. Она невысокого роста и худощавого телосложения, выглядит примерно на 80 лет. Пенсионерка ушла из дома в коричнево-красном платье с цветами и белых балетках. В руках у неё может быть полиэтиленовый красный мешок.
Полиция и родственники не могут найти женщину больше месяцы. Они просят всех, кто может знать о местонахождении пропавшей, сообщить в полицию Изобильненского горокруга по телефонам: 8 (86545) 2-42-36, 8 (86545) 2-01-92, 8 (86545) 2 -31-02, 8 (86545) 7-41-33 или 02 (102 с мобильного телефона).
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