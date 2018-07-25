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Как закончил дни нацистский каратель Владимир Катрюк
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Как закончил дни нацистский каратель Владимир Катрюк 

Русская семерка 28 минут назад
Фото: Русская семерка
По данным расследования, Владимир Катрюк был одним из карателей, которые в 1943 году уничтожили печально известную белорусскую деревню Хатынь и ее жителей. Много лет он спокойно проживал за границей, где мирно занимался пчеловодством. Несмотря на то что Катрюк был разоблачен, он не понес никакого наказания и умер, когда ему было уже за 90.
Хатынь
Владимир Катрюк — уроженец поселка Лужаны, который прежде располагался на территории Румынии (ныне это Украина), являлся одним из самых разыскиваемых нацистских преступников. Как выяснило следствие, с 1942 года Катрюк служил в подразделении немецкой полиции, а именно в составе 118-го батальона шуцманшафта. Именно этот батальон принимал непосредственное участие в уничтожении белорусского села Хатыни. Тогда в марте 1943 года 149 жителей, в том числе 79 детей, этого населенного пункта были жестоко убиты. Их сожгли заживо. Тех, кто пытался бежать, расстреляли.
Владимир Катрюк, как утверждали свидетели, сгонял людей, будто скот, в сарай, который каратели затем спалили дотла вместе со всеми несчастными, которые находились внутри. Катрюк так же, как и остальные члены батальона, расстреливал несчастных, пытавшихся выбраться из бушующего пламени.
Любитель меда
В составе немецкой армии Катрюк участвовал и в других расправах. Однажды во время одной из таких «операций» Владимир Катрюк увидел пчелиные ульи и прямо-таки набросился на них, он с жадностью стал поедать мед. Видимо, именно этот эпизод врезался в память преступника гораздо глубже, чем истерзанные и погубленные им люди. Потому что когда Катрюка много лет спустя наконец обнаружили в Канаде, оказалось, что он уже полвека занимается самым мирным ремеслом на свете — пчеловодством.
В 1944 году Катрюк дезертировал из немецкой армии и сдался французам. Какое-то время он проживал во Франции, а в 1950-х годах решил переехать в Канаду. Неподалеку от Монреаля он организовал пасеку: разводил пчел и продавал мед.
Канада не выдала
Когда в конце 1990-х годов канадские власти узнали о злодеяниях того, кого они так гостеприимно приняли на своей земле, они тут же лишили Катрюка гражданства. Случилось это в 1999 году. Казалось, справедливость восторжествовала. Российская Федерация, естественно, попросила Канаду поскорее выдать нацистского преступника. Однако та вдруг отказалась, сославшись на плохие отношения с Россией, из-за которых спецслужбы якобы могли подделать доказательства вины Катрюка.
Тем временем сам Катрюк подал апелляцию. Дело в Канаде закрыли в связи с недостатком улик, а в 2010 году бывшего карателя полностью восстановили в прежнем статусе гражданина Канады.
Пасечник Владимир Катрюк зажил своей прежней жизнью, счастливой и спокойной. Он умер в Канаде через 5 лет, в 2015 году, от инсульта. Ему было 93 года.
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