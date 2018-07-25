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Авиакомпания Якутия проинформировала пассажиров о возможных неудобствах в связи с реконструкцией аэропортов Якутск и Чульман
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Авиакомпания Якутия проинформировала пассажиров о возможных неудобствах в связи с реконструкцией аэропортов Якутск и Чульман 

РЖД-Партнер 33 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Ограничение максимально допустимой взлетной и посадочной массы касается воздушных судов типа Boeing и Sukhoi Superjet 100. Как пояснили в авиакомпании «Якутия», такие меры направлены в первую очередь на обеспечение безопасности полетов. К примеру, данное ограничение коснулось и пассажиров рейса № 442, выполнявшегося 24 июля по маршруту Красноярск — Якутск, когда решением экипажа часть багажа была снята. 26 июля рейсом № 532 Красноярск — Нерюнгри — Якутск оставшаяся часть багажа будет доставлена в аэропорт назначения.
Напомним, в рамках проекта реконструкции аэропорта Якутск в этом году запланированы работы по технологическому удлинению взлетно-посадочной полосы (ВПП) на 200 м, оборудованию ее дневной и ночной маркировкой. Также по плану предстоит ремонт двух рулежных дорожек, при этом маршрут руления будет пролегать через одну дорожку РД-D длиной 1,4 км.
Следующий участок ВПП (1,6 км) планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2019 года. А уже с весны 2020-го, после установки оборудованного пандуса между двумя участками взлетно-посадочной полосы, она будет эксплуатироваться на полную длину.
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