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Пользователи соцсетей поделились впечатлениями от «противостояния Луны и Марса»
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Пользователи соцсетей поделились впечатлениями от «противостояния Луны и Марса» 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Пользователи соцсетей продолжают делиться впечатлениями от самого продолжительного в XXI веке лунного затмения, которое в ночь с 27 на 28 июля можно было наблюдать на всей территории России.
Один из пользователей назвал увиденное астрономическое явление «великим противостоянием Луны и Марса» и выразил сожаление, что сделанные им фотографии не могут передать того, что «что на самом деле мы видим».
Наблюдавший лунное затмение Андрей Трой пошутил, что кто-то откусил часть Луны, а также заявил, что сверхъестественных явлений им замечено не было.
"Луну потихоньку кто-то ест. Пока не кровавая и вампиров не видать", — написал Трой.
Затмение началось в 21.24 мск 27 июля, а его полная фаза прошла с 22.30 до 00.13. Оно продлилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к апогею (к точке максимального удаления от Земли) и была значительно меньше тени, отбрасываемой Землей.
Ранее сообщалось, что эксперт разъяснил два редких астрономических явления, в том числе и лунное затмение.
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