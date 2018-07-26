Где можно увидеть великое противостояние Марса 27 июля 2018 года?

27 июля расстояние между Землей и Марсом сократится в четыре раза — с 228 до 58 миллионов километров. Красная планета станет четвертым по яркости объектом на земном небосклоне после Солнца, Луны и Венеры.

27 июля, примерно в 7 утра по московскому времени, произойдет очередное уникальное астрономическое явление — великое противостояние Марса.

Что такое противостояние

Свободная энциклопедия Википедия даёт следующее определение понятия:

«Противостояние (оппозиция) — такое положение небесного тела Солнечной системы, в котором разница эклиптических долгот его и Солнца равна 180°. Таким образом, это тело находится примерно на продолжении линии «Солнце — Земля» и видно с Земли примерно в противоположном Солнцу направлении. Противостояние возможно только для верхних (внешних) планет и других тел, находящихся дальше от Солнца, чем Земля».

Внешних планет сейчас пять — это Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. (Плутон с 2006 года большой планетой Солнечной системы уже не считается — прим. ред.). Эти небесные тела всегда дальше от Солнца, чем Земля и для них возможны такие ситуации, когда Земля, двигаясь по своей орбите, проходит между одной из планет и Солнцем.

Именно такое расположение внешней планеты и называется противостоянием. При этом направление на неё с Земли противоположно направлению на Солнце.

Кроме того, в момент противостояния планета ближе всего оказывается от земной поверхности. Так к 27 июля расстояние между Землей и Марсом сократится в четыре раза — с 228 до 58 миллионов километров. Красная планета станет четвертым по яркости объектом на земном небосклоне после Солнца, Луны и Венеры.

Периодичность противостояний

Как сообщает Аstronet.ru, подобные явления происходят один раз в 15 или 17 лет.

Предыдущее великое противостояние, например, состоялось 27 августа 2003 года. Причём, за свою исключительность оно было названо «Величайшим» противостоянием Марса. Потому что тогда Землю и Марс разделяли всего лишь 55,8 млн километров, что на 2,2 млн км меньше, чем ожидается в 2018 году.

Два предыдущих великих противостояния случились за 15 лет и 17 лет до него — соответственно: 22 сентября 1988 года и 10 августа 1971 года. Следующие ожидаются, наоборот, через 17 и 15 лет — 15 сентября 2035-го и 13 августа 2050 годов.

«Близкие» или «далёкие»

Интересно, что из-за вытянутости марсианской орбиты за один марсианский год расстояние от Марса до Солнца меняется от 207 до 249 млн километров. Примерно с такой же разницей меняются и расстояния от Земли до Марса во время противостояний.

Если противостояние планет случается вблизи перигелия марсианской орбиты (перигелий — ближайшая к Солнцу точка планетной орбиты), то Марс и Земля оказываются разделенными 60-ю миллионами километров и менее. Если же Земля и Марс оказываются на одной прямой по одну сторону от Солнца вблизи афелия марсианской орбиты, то противостояние между ними может достигать 101 миллиона километров.

Добавим, что все наиболее значимые открытия в астрономии, связанные Марсом, сделаны именно во время «близких» противостояний. Например, во время великого 1877 года противостояния американский астроном Асаф Холл открыл два спутника Марса — Фобос и Деймос.

Как будет выглядеть Марс

Когда Марс находится недалеко от Солнца, но далеко от Земли, он виден как обычная звёздочка 1-2 звёздной величины (m). Для сравнения: самый яркий объект на небе после Солнца и Луны — Венера — имеет блеск -3,7-4,7m В моменты же противостояний блеск Марса может достигать от -1,2m до -2,8m, а сама планета становится одним из ярчайших объектов на небе, да ещё приобретает необычный оттенк — красновато-жёлтый.

К сожалению, для желающих наблюдать явление 27 июля, Марс встретит противостояние в Козероге. Это южное созвездие, поэтому планета не поднимется высоко в небе. Например, на широте Белгорода (50 с.ш.) не будет подниматься выше 14-16 градусов над горизонтом. Это осложнит наблюдения в телескоп: хотя диск планеты будет довольно крупным, наша атмосфера будет «замыливать» мелкие детали.

В чуть более выигрышной позиции окажутся жители южных регионов, в том чсиле — Ростовской области , а вот на широте Санкт-Петербурга , Марс едва покажется над южным горизонтом.