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Где можно увидеть «Кровавую луну» и противостояние Марса 27 июля
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Где можно увидеть «Кровавую луну» и противостояние Марса 27 июля 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: ГТРК Вятка
27 июля состоится самое продолжительное в 21-м веке полное лунное затмение. Оно продлится 103 минуты, на 5 минут меньше максимально возможного времени.
Уникальность этого явления в том, что в этот раз оно совпадет с Великим противостоянием Марса — временем, когда Марс оказывается примерно на одной линии с Солнцем и Землей. Кроме того, Марс приблизится на минимальное расстояние к нашей планете.
Все факты о предстоящем событии в нашем материале:
Комментарии экспертов:
Роман Вильфанд, научный руководиль Гидрометцентра РФ:
Ни лунные, ни солнечные затмения, ни так называемый парад планет, когда они выстраиваются в один ряд, никакие другие астрономические явления не могут повлиять на погоду и самочувствие, — уточнил Вильфанд. — Сама ведь Луна не светит. Она лишь отражает солнечные лучи. Какое -то время Земля не будет позволять Солнцу освещать Луну. Ничего страшного. Просто будет темнее обычного".
Владимир Крупко, руководитель омского планетария:
Взорам сибиряков предстанет потрясающее зрелище. Они увидят, как в течение часа яркий лунный диск погрузится в земную тень и, окрашиваясь в багряно-красные тона, практически полностью исчезнет с небосвода.
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