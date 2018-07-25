Первые белые и лисички: где пошли грибы в Подмосковье летом 2018

Благодаря дождливой и теплой погоде этот год ожидается урожайным, однако, по отзывам грибников, грибы пошли еще не везде. Обозреватель РИАМО собрал самые свежие отчеты подмосковных грибников «ВКонтакте и в Instagram и узнал, куда уже можно идти за грибами в июле 2018.

Савеловское направление

Самые грибные места: станции „Луговая“, „Катуар“, „Икша“, „Морозки“, „Турист“, „Власово“, „Талдом“. Смешанные и хвойные леса.

Что собирать: подберезовики, сыроежки, маслята, опята. Виктор Губочкин ( Лобня ):

»Ездил в Лобню. Грибов мало»

Людмила Краюшкина (Дмитровский район. Станция «Морозки»):

«Белый один. Лисички. Много мухоморов! Прямо очень много! Их не брала. Когда же и у нас беленькие попрут?!»

«В Талдомском районе немного лисичек, один белый, и много сыроежек».

Грибные места Подмосковья : правила «тихой охоты» и полезные лайфхаки>>

Ярославское направление

Самые грибные места: станции «Софрино», «Пушкино» , «Ашукинская», «Калистово», «Абрамцево». Преобладают смешанные леса с буреломом.

Что собирать: сыроежки, свинушки, опята, маслята, реже — белые, подосиновики, подберезовики.

Катя Нечаев (Щелковский район):

«Прошла вдоль ж/д путей от «Монино» до «Чкаловской». Одни сыроежки».

«Перед Фряново в лесу ничего нет, только черника».

«Была вчера перед Черноголовкой: 15 лисичек. За Черноголовкой ничего. Нет пока в этом направлении грибов».

«3 моховика в Пушкинском лесу и 1 сыроежка».

«Были в выходные под Красноармейском. Грибов пока нет: 1 белый и один подберезовик».

Как собирать грибы и не заблудиться в лесу>>

Казанское направление

Самые грибные места: станции «Черная», «Гжель», «Бронницы», «Анциферово», «Подосинки», «Фаустово», «Пески», «Виноградово», «Луховицы», «Егорьевск».

Что собирать: подберезовики, подосиновики, белые, маслята, лисички.

«Сложилось впечатление, что в выходные в лесу были все, кто может ходить. И на каждый гриб приходилось по три грибника. Резня продолжалась каждые сутки. Хорошо, что часть грибников были явно слепые и удача нам все же улыбнулась».

«Галопом по ближнему любимому лесу! Белых все больше и качество лучше. Много чистейших».

«Егорьевский район, деревня Каменская. По краю поля подберезовики, маслята, чернушки, лисички. Только начинаются».

Зоя Мезенцева (Егорьевск):

«Егорьевка — лисы есть!»

Что делать при отравлении грибами>>

Павелецкое направление

Самые грибные места: станции «Белые столбы», «Востряково», «Барыбино», «Привалово», «Шугарово». Лиственные и смешанные леса.

Что собирать: подберезовики, подосиновики, белые, лисички, сыроежки.

Svetlanasolodova754 (Домодедовский район, Барыбино):

«Воскресная «тихая охота» удалась! Один единственный белый, зато какой красавец! И лисичек много — вторые выходные собираем».

«Лисичек в этом году много! Приготовила суп из свежих лисичек с овощами, зеленью и сливочным маслом. Вкусно мне».

Ксения Максимовна (Ступино):

«24.07.18. Деревня Тютьково. Итог: 20 белых, 5 подберёзовиков, 2 подосиновика, тазик сыроежек и 3 ведра лисичек за 2,5 часа, все чистые. Гриб в смешанном лесу в траве. Удачной охоты! Машин и грибников полно».

Что приготовить из грибов: пять рецептов необычных блюд>>

Курское направление

Самые грибные места: станция «Гривно», «Львовская», «Колхозная», «Чехов», «Серпухов». Преобладает смешанный лес.

Что собирать: белые, подосиновики, подберезовики, сыроежки, лисички.

Julia Kurdyukova (Серпуховский район):

«Серпуховской район, за 1.5 часа. Набрали бы больше, комары прогнали».

«Сегодня 88 штук белых».

Максим Сырцев (Серпуховский район):

Серпухов ( Бутурлино ): 3 белых, сыроежки, ведро лисичек и один поддубник».

«Вчера, Шарапова охота. Лес мокрый, много бурелома. За 4 часа ведро лисичек, 6 чистых белых и 2 подбера, сыроежек — полно».

«В Балашихе уже раз 10 ездила — все мои грибные места пустые».

«У нас в Ногинске вообще кроме лисичек ничего нет! Гоните к нам всех красавцев!»

Как искать грибы: 10 народных примет>>

Киевское направление

Самые грибные места: станции «Победа», «Дачная», «Бекасово», «Селятино», «Нара», «Зосимова пустынь». Преобладают смешанные леса.

Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди, опята, маслята.

Cheevaawa (городской округ Наро-Фоминск):

«Лисички у нас только пошли, но на жарянку набрал, а это уже хорошо…»

Как не отравиться грибами>>

Белорусское направление

Самые грибные места: станции «Жаворонки», «Петелино», «Малые Вяземы», «Голицыно», «Хлюпино», «Скоротово», «Кубинка». Хвойный и смешанный лес. Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, лисички.

maria_komratova (Одинцовский район):

«Три дня ходила по участку и выискивала хотя бы намек на грибочек, но попадались только поганки. А сегодня вот оп — и сразу три маленьких подберезовика. Еще и лисички в лесу».

Светлана Окунева (городской округ Можайск ):

Артем Павлюк (городской округ Руза ):

«Грибов мало! Лес сухой. Ходил в Немерово в Рузском районе. Обычно там много грибов. В субботу в 6 утра пришёл в лес, а там даже поганок нет. Маленько пройдя нашёл несколько подберёзовиков и подосиновиков. Ещё чуть дальше стали попадаться лисички. Вот их более-менее набрал. Думаю, не хватает дождей».

Развитие грибоводства в Подмосковье>>

Рижское направление

Самые грибные места: станция «Опалиха», «Нахабино», «Дедовск», «Снегири», «Холщевики», «Ядрошино», «Румянцево». Преобладают лиственные и смешанные леса.

Что собирать: подберезовики, подосиновики, лисички.

«Каждый день 10 белых грибов».

«В Солнечногорске пусто».

Наташечка Владимировна (Волоколамский район):

«Пошли в неудачное время — собрали все до нас, тропы кругом конкретные. Но все равно на картошечку грибов хватит… Местами совсем старые и плохие подберезовики, 1 подосиновик, куча ямок от выдернутых грибов, белых не встречено, много маленьких лисичек. Ещё встречали змей — аккуратнее! Я в них не разбираюсь, но было стремно, за все грибные многолетние походы по одним и тем же местам — увидела впервые».

Съедобные грибы и их ложные двойники>>

Ленинградское направление

Самые грибные места: платформы «Фирсановская», «Подрезково», «Поварово», «Головково», «Покровка», «Фроловское». Преобладают хвойные и смешанные леса.

Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди, опята, маслята.

Стас Панин (городской округ Клин ):

«Ездил в Решетниково в пятницу, там начали потихоньку только подосиновики и беленькие расти».

Оля Чернякова (граница Московской и Тверской областей):

«Мы ходили в Конаково , ничего не нашли. 10 лисичек и всё».

Как правильно солить грибы>>