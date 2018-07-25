Первые белые и лисички: где пошли грибы в Подмосковье летом 2018 

Благодаря дождливой и теплой погоде этот год ожидается урожайным, однако, по отзывам грибников, грибы пошли еще не везде. Обозреватель РИАМО собрал самые свежие отчеты подмосковных грибников «ВКонтакте и в Instagram и узнал, куда уже можно идти за грибами в июле 2018.
Савеловское направление
Самые грибные места: станции „Луговая“, „Катуар“, „Икша“, „Морозки“, „Турист“, „Власово“, „Талдом“. Смешанные и хвойные леса.
Что собирать: подберезовики, сыроежки, маслята, опята. Виктор Губочкин (Лобня):
»Ездил в Лобню. Грибов мало»
Людмила Краюшкина (Дмитровский район. Станция «Морозки»):
«Белый один. Лисички. Много мухоморов! Прямо очень много! Их не брала. Когда же и у нас беленькие попрут?!»
Натали Теста (Талдом):
«В Талдомском районе немного лисичек, один белый, и много сыроежек».
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Ярославское направление
Самые грибные места: станции «Софрино», «Пушкино», «Ашукинская», «Калистово», «Абрамцево». Преобладают смешанные леса с буреломом.
Что собирать: сыроежки, свинушки, опята, маслята, реже — белые, подосиновики, подберезовики.
Катя Нечаев (Щелковский район):
«Прошла вдоль ж/д путей от «Монино» до «Чкаловской». Одни сыроежки».
Татьяна Соловьева (Щелковский район):
«Перед Фряново в лесу ничего нет, только черника».
«Была вчера перед Черноголовкой: 15 лисичек. За Черноголовкой ничего. Нет пока в этом направлении грибов».
Татьяна Соловьева (Пушкино):
«3 моховика в Пушкинском лесу и 1 сыроежка».
Елена Иванова (Красноармейск):
«Были в выходные под Красноармейском. Грибов пока нет: 1 белый и один подберезовик».
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Казанское направление
Самые грибные места: станции «Черная», «Гжель», «Бронницы», «Анциферово», «Подосинки», «Фаустово», «Пески», «Виноградово», «Луховицы», «Егорьевск».
Что собирать: подберезовики, подосиновики, белые, маслята, лисички.
vita_and_vlad (Бронницы):
«Сложилось впечатление, что в выходные в лесу были все, кто может ходить. И на каждый гриб приходилось по три грибника. Резня продолжалась каждые сутки. Хорошо, что часть грибников были явно слепые и удача нам все же улыбнулась».
Татьяна Глушко (Луховицы):
«Галопом по ближнему любимому лесу! Белых все больше и качество лучше. Много чистейших».
«Егорьевский район, деревня Каменская. По краю поля подберезовики, маслята, чернушки, лисички. Только начинаются».
Зоя Мезенцева (Егорьевск):
«Егорьевка — лисы есть!»
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Павелецкое направление
Самые грибные места: станции «Белые столбы», «Востряково», «Барыбино», «Привалово», «Шугарово». Лиственные и смешанные леса.
Что собирать: подберезовики, подосиновики, белые, лисички, сыроежки.
Svetlanasolodova754 (Домодедовский район, Барыбино):
«Воскресная «тихая охота» удалась! Один единственный белый, зато какой красавец! И лисичек много — вторые выходные собираем».
Mariannapolina (Ступино):
«Лисичек в этом году много! Приготовила суп из свежих лисичек с овощами, зеленью и сливочным маслом. Вкусно мне».
Ксения Максимовна (Ступино):
«24.07.18. Деревня Тютьково. Итог: 20 белых, 5 подберёзовиков, 2 подосиновика, тазик сыроежек и 3 ведра лисичек за 2,5 часа, все чистые. Гриб в смешанном лесу в траве. Удачной охоты! Машин и грибников полно».
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Курское направление
Самые грибные места: станция «Гривно», «Львовская», «Колхозная», «Чехов», «Серпухов». Преобладает смешанный лес.
Что собирать: белые, подосиновики, подберезовики, сыроежки, лисички.
Julia Kurdyukova (Серпуховский район):
«Серпуховской район, за 1.5 часа. Набрали бы больше, комары прогнали».
Игорь Борисов (городской округ Чехов):
«Сегодня 88 штук белых».
Максим Сырцев (Серпуховский район):
Анна Гаврилова (городской округ Чехов):
«Вчера, Шарапова охота. Лес мокрый, много бурелома. За 4 часа ведро лисичек, 6 чистых белых и 2 подбера, сыроежек — полно».
Анна Чуева (Балашиха):
«В Балашихе уже раз 10 ездила — все мои грибные места пустые».
Анечка Киселева (Ногинск):
«У нас в Ногинске вообще кроме лисичек ничего нет! Гоните к нам всех красавцев!»
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Киевское направление
Самые грибные места: станции «Победа», «Дачная», «Бекасово», «Селятино», «Нара», «Зосимова пустынь». Преобладают смешанные леса.
Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди, опята, маслята.
Юлия Денисова (городской округ Наро-Фоминск):
«Белые пошли, подосиновики! Наро-Фоминский район, город Верея + 10км в сторону деревни Волченки».
Cheevaawa (городской округ Наро-Фоминск):
«Лисички у нас только пошли, но на жарянку набрал, а это уже хорошо…»
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Белорусское направление
Самые грибные места: станции «Жаворонки», «Петелино», «Малые Вяземы», «Голицыно», «Хлюпино», «Скоротово», «Кубинка». Хвойный и смешанный лес. Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, лисички.
maria_komratova (Одинцовский район):
«Три дня ходила по участку и выискивала хотя бы намек на грибочек, но попадались только поганки. А сегодня вот оп — и сразу три маленьких подберезовика. Еще и лисички в лесу».
Светлана Окунева (городской округ Можайск):
«Посёлок Уваровка… Мало… с горя решила сыроежки засолить…»
Артем Павлюк (городской округ Руза):
«Грибов мало! Лес сухой. Ходил в Немерово в Рузском районе. Обычно там много грибов. В субботу в 6 утра пришёл в лес, а там даже поганок нет. Маленько пройдя нашёл несколько подберёзовиков и подосиновиков. Ещё чуть дальше стали попадаться лисички. Вот их более-менее набрал. Думаю, не хватает дождей».
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Рижское направление
Самые грибные места: станция «Опалиха», «Нахабино», «Дедовск», «Снегири», «Холщевики», «Ядрошино», «Румянцево». Преобладают лиственные и смешанные леса.
Что собирать: подберезовики, подосиновики, лисички.
Andrey19602013 (городской округ Истра):
«Каждый день 10 белых грибов».
Анжелика Кошелева (Солнечногорск):
«В Солнечногорске пусто».
Наташечка Владимировна (Волоколамский район):
«Пошли в неудачное время — собрали все до нас, тропы кругом конкретные. Но все равно на картошечку грибов хватит… Местами совсем старые и плохие подберезовики, 1 подосиновик, куча ямок от выдернутых грибов, белых не встречено, много маленьких лисичек. Ещё встречали змей — аккуратнее! Я в них не разбираюсь, но было стремно, за все грибные многолетние походы по одним и тем же местам — увидела впервые».
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Ленинградское направление
Самые грибные места: платформы «Фирсановская», «Подрезково», «Поварово», «Головково», «Покровка», «Фроловское». Преобладают хвойные и смешанные леса.
Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди, опята, маслята.
Стас Панин (городской округ Клин):
«Ездил в Решетниково в пятницу, там начали потихоньку только подосиновики и беленькие расти».
Оля Чернякова (граница Московской и Тверской областей):
«Мы ходили в Конаково, ничего не нашли. 10 лисичек и всё».
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