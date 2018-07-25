Советская школа снизила число полиглотов в Дагестане

Сотрудники НИУ ВШЭ проследили, как на протяжении нескольких десятилетий менялась доля знающих два и более местных языков в 38 горных селах Дагестана . Ученые выяснили, что к концу XX века вторым языком у подавляющего большинства жителей этих населенных пунктов стал русский, в то время как на рубеже

XIX—XX вв.

еков дагестанцы, особенно мужчины, знали по нескольку наречий соседних горных народов. Авторы предполагают, что потеря языкового разнообразия связана с советской школьной системой, утвердившей в качестве основного языка общения всех жителей бывшего СССР русский. Научная статья об исследовании опубликована в Journal of Multilingual and Multicultural Development.

Большая часть Дагестана находится в горах, при этом вся республика занимает относительно небольшую территорию. Дагестан населяют несколько этносов, использующих языки восточно-кавказской группы (чеченский, даргинские наречия, лакский

и т. д. ), тюркские языки (азербайджанский и некоторые другие), а также индоевропейские языки (русский и татский). Зачастую в отдельно взятой деревне говорят на одном языке, а в соседних с ней — на других. Чтобы обмениваться информацией и товарами с ближайшими поселениями, жители Дагестана должны знать минимум один язык кроме родного. Исторически большинство мужчин умело изъясняться на трех языках: своем родном, ближайших соседей и на наречии одного из дальних поселений — например, того, с которым можно было торговать (браки почти всегда заключались внутри села). Мужчинам приходилось больше перемещаться, так как они в основном работали пастухами и гоняли скот в горы, а также уходили на сезонные подработки в города или другие села. Женщины обрабатывали огороды и виноградники рядом с домом и делали сыр, поэтому им было достаточно знать один-два языка.

Так ситуация выглядела до прихода советской власти в 1920-х годах. Чтобы понять, как после этого изменились языковые компетенции населения Дагестана, ученые в 2013—2016 годах опросили жителей 38 сел республики и выяснили — на каких языках говорят сами респонденты, и какие языки знали их старшие родственники. Исследователи учитывали только рассказы о тех родственниках, которых интервьюируемые знали лично (хотя бы видели в детстве) и хорошо помнят. Поэтому самые старые жители, о ком удалось собрать информацию, родились не ранее 1880-х годов. Опрос вели по-русски. Информацию собрали о 1899 женщинах и 1984 мужчинах.

Несмотря на то, что Дагестан формально входит в состав российского государства с начала XIX века, до прихода советской власти русских на его территории практически не было. Соответственно, русский язык играл роль одного из языков дальних поселений и был слабо распространен среди местного населения, так как мужчины чаще отправлялись на временные работы в Азербайджан . В 1921 году была образована Дагестанская автономная советская социалистическая республика (АССР), и советское правительство начало отправлять туда учителей-русских. В местных школах появился предмет «русский язык», и преподавание в старших классах велось именно на нем, хотя в начальной школе уроки шли на родном для жителей конкретного села языке. Тогда же стали образовываться колхозы, и пастухам приходилось работать в них, а не уходить в долины или на другие участки гор, жители которых зачастую использовали другие наречия.

Все это отразилось на использовании различных языков дагестанцами. Если из рожденных в 1890—1909 мужчин по-русски умели говорить не более половины, а из женщин — 10 процентов, то появившиеся на свет между 1920 и 1939 годами мужчины владели им в 80 процентах случаев, а женщины — в 40 процентах. К 1950-м почти 100 процентов жителей горных сел Дагестана независимо от пола знали русский язык. Однако разнообразие наречий, которыми владели дагестанцы помимо основного в своем селе, падало каждое десятилетие. Около 30 процентов рожденных в 1890-е мужчин знали один соседний язык (кроме родного), а 10 процентов умело говорить на двух языках близлежащих сел. В поколении 1990-х примерно 5 процентов мужчин понимает один язык, используемый в ближайшем населенном пункте. Среди женщин таких практически нет: они все говорят только на языке родного села и на русском.

Получается, что жители разных сел Дагестана теперь предпочитают общаться по-русски. Вероятно, этот факт сам по себе не должен вызывать беспокойства: дагестанцы нашли удобный язык-посредник, и им теперь не требуется знать множество наречий. Однако засилие русского существенно снизило лингвистическое разнообразие этой горной страны (так дословно переводится название «Дагестан»). С уходом редких языков теряется и история, и богатые культурные связи.