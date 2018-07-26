В Подмосковье на 20% сократилось число жалоб в Госадмтехнадзор по детским площадкам

Начальник Главного государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева отметила значительное снижение обращений граждан на состояние детских игровых площадок в первом полугодии 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области. «Эта статистика означает, что в целом по региону каждая пятая площадка построена, реконструирована или просто приведена в надлежащее состояние. В некоторых муниципалитетах число обращений по содержанию детской игровой инфраструктуры сократилось от половины до двух третей — в городских округах Красногорск Подольск , например, в Щелковском и Одинцовском муниципальных районах», — сказала Витушева. Она добавила, что в Пушкине за полгода поступило всего пять сигналов от населения по детским площадкам (за полугодие 2017 года их было 22), в Домодедове обратились восемь человек, а в прошлом году — 19 обращений. Витушева напомнила, что важная причина снижения травмоопасности игрового оборудования — программа губернатора Московской области Андрея Воробьева , направленная на обновление и установку новых детских игровых площадок, а также демонтаж опасных и устаревших элементов. В рамках работы, инициированной губернатором, Госадмтехнадзор добился устранения «безнадзорных» детских площадок, а также до конца года намерен добиться замены опасных качелей на жестких подвесах на аналоги на гибких подвесах, представляющих меньшую опасность.