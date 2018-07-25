Почти 700 обращений поступило в Госадмтехнадзор через портал «Добродел» за неделю

За минувшую неделю в главное управление государственного административно-технического надзора Московской области поступило 693 обращения от жителей региона, при этом девять округов не прислали за это время ни единой жалобы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Также один месяц отсутствуют нарекания со стороны населения на чистоту, порядок и благоустройство из Черноголовки и в течение трех недель не поступало жалоб из Электрогорска и Власихи.

Витушева добавила, что количество жалоб уменьшается в том случае, когда налажены отношения администраций муниципалитетов и населения, и насущные вопросы решаются в рабочем порядке.