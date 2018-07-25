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Почти 700 обращений поступило в Госадмтехнадзор через портал «Добродел» за неделю
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Почти 700 обращений поступило в Госадмтехнадзор через портал «Добродел» за неделю 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
За минувшую неделю в главное управление государственного административно-технического надзора Московской области поступило 693 обращения от жителей региона, при этом девять округов не прислали за это время ни единой жалобы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«В течение недели не поступило ни одной жалобы из городских округов Рошаль, Пущино, Протвино, Черноголовка, Восход, Молодежный, Электрогорск, Красноармейск, Власиха», — сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
Также один месяц отсутствуют нарекания со стороны населения на чистоту, порядок и благоустройство из Черноголовки и в течение трех недель не поступало жалоб из Электрогорска и Власихи.
Витушева добавила, что количество жалоб уменьшается в том случае, когда налажены отношения администраций муниципалитетов и населения, и насущные вопросы решаются в рабочем порядке.
Оперативному решению проблемных вопросов в муниципальных образованиях в значительной степени способствует портал «Добродел» — единая книга жалоб и предложений Московской области. Она была создана по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2015 году для взаимодействия жителей региона с органами исполнительной власти.
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