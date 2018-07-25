«Чистый город» продолжит работать и инвестировать в Волгоградской области

Группа компаний «Чистый город» дооснастит Волгоградскую область цивилизованными объектами обращения с отходами.

В ближайший год «Чистый город» планирует построить крупнейший в Волгоградской области мусоросортировочный комплекс в Светлоярском районе мощностью до 500 тысяч тонн отходов/год, а также возвести комплексы по сортировке в Урюпинском , Камышинском и Михайловском районах.

В Михайловке также будет создан полигон размещения твердых коммунальных отходов. В Палласовском и Калачевском районах появятся две перегрузочные мощности. Все эти объекты будут функционировать в рамках института регионального оператора по обращению с отходами, который внедряется сегодня властями в Волгоградской области.

По словам председателя совета директоров ГК «Чистый город» Полины Вергун, в связи с затянувшими сроками перехода волгоградского субъекта на новую систему обращения с отходами, группа в рамках проводимой реформы решила сконцентрировать свои усилия исключительно на строительстве и эксплуатации недостающей коммунальной инфраструктуры.

«Группа компаний будет вести тесное взаимодействие с будущим региональным оператором, — пояснила Полина Вергун. — Учитывая, что ему предстоит направить все потоки отходов на законные объекты, а также охватить «прозрачной» услугой всю территорию Волгоградской области, включая глубинку, потребуется стопроцентное дооснащение региона объектами размещения и сортировки. Эту задачу и берет на себя «Чистый город»

Сегодня Волгоградская область оснащена современными полигонами на 90% (их четыре — в Камышинском, Урюпинском, Светлоярском районах и г. Волжский), а объектами сортировки на 60% ( Волгоград , Волжский). По этим показателям наш субъект занимает лидирующие позиции в России

Общий объем инвестиций в инфраструктурные объекты региона превышает 2 млрд рублей, большая часть средств уже вложена местной группой «Чистый город».