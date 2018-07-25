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Прокуратура проследит, чтобы льготники получили свои лекарства в срок
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Прокуратура проследит, чтобы льготники получили свои лекарства в срок 

Вести Калининград 39 минут назад
Фото: Вести Калининград
Прокуратора Калининградской области намерена обеспечить бесперебойные поставки лекарств льготникам. Об этом во время подведения итогов полугодия заявил глава ведомства Сергей Хлопушин.
Согласно данным Росздравнадзора, на сегодняшний день количество непогашенных рецептов врачей возросло до 48 тысяч.
В то же время, за первые шесть месяцев года при содействии прокуратуры удалось ввести в эксплуатацию два проблемных жилых здания. Речь идет о многоквартирных домах обманутых дольщиков. В долгожданные квартиры в Гурьевском районе и Зеленоградске въехали 550 семей. Сейчас на учёте стоит еще 17 недостроев.
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