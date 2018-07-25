«Хоть один человек поступил по совести». Почему Поклонскую вновь назвали народным героем

Наталья Поклонская — личность многогранная. Она стала героем мемов «няш-мяш», лицом Крымской весны и председателем комитета Госдумы по контролю за доходами. Госпожа Поклонская не перестает удивлять. Теперь она — единственный член фракции «Единой России» , кто проголосовал против принятия законопроекта о пенсионной реформе. Глава фракции Сергей Неверов подчеркнул, что Поклонская нарушила решение по консолидированному голосованию. За это против нее могут быть выдвинуты санкции.

Реакция пользователей сети на эту ситуацию была бурной. Telegram-канал «Методичка» пишет, что Поклонскую осенью могут убрать из комитета, но мандата не лишат. При этом вступаться и дальше двигать ее перестанут.

Мы решили собрать самые цензурные комментарии читателей «ФедералПресс» в социальных сетях, чтобы показать, насколько мнение общественности о Поклонской изменилось после ее неожиданного шага.

«Молодец! А теперь посмотрим, какая у нас в стране демократия, будем наблюдать».

Светлана Юрьевна:

«…тут им и думать и не надо, у них все по сценарию… несколько миллиардиков ей подбросят и скажут — поймали за взятку».

«Депутатом ей быть 1 срок. Могут снять с главы комитета».

Зинаида Тимофеева:

«Железная рука Медведева заставляет прогибаться либеральное послушное большинство, но с прокурорской волей Поклонской он ничего сделать не смог! Ура Поклонской!»

Вадим Бычков:

«Хоть один человек поступил по совести»

Вячеслав Сухов:

«Она, оказывается, единственная нормальная там»

Евгений Ягудин:

«Умничка! Жаль она связалась с этими холуями на охотному ряду, да и правительство разогнать, а лучше пересажать — там одни воры, Улюкаев уже показал, кто они…»

Галина Бурундукова:

«Вот поэтому депутаты и голосуют за всякие законы, боятся потерять теплые места, а как людям жить им не светит, он успел и наворовать и накопить на свою бедную старость, народ как был быдла, так и останется им. Живите наши депутаты красиво, а мы вам поможем».

Напомним, что 19 июля в Государственной думе в первом чтении был принят законопроект об изменениях в пенсионной системе. Документ предполагает повышение пенсионного возраста мужчин до 65 лет, женщин — до 63 лет. Сейчас госпожа Поклонская готовит поправки в законопроект для второго чтения. Они будут связаны в первую очередь с возрастом выхода на пенсию и гарантиями для женщин.