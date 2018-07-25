Мэр Владивостока проверил пляжи и места массового отдыха во Владивостоке

Некоторыми из них мэр остался не очень доволен.

Глава краевого центра проверяет, как арендаторы территории используют выделенные им участки, как ведут свою деятельность и исправно ли платят налоги, сообщает пресс-служба администрации Владивостока

В минувший вторник, 24 июля, Виталий Веркеенко проинспектировал излюбленные места отдыха горожан — Токаревскую Кошку, Кунгасный и Змеинку. Работой некоторых пляжей глава Владивостока остался не очень доволен.

Инспекция началась с одного из, пожалуй, самых живописных мест отдыха — пляжа на Токаревской Кошке. Здесь всегда отдыхает много горожан и гостей приморской столицы. Из-за состояния дна место не пригодно для купания.

Арендатор пояснил, что прибрежная территория разбита на три условных зоны отдыха. Пройти пешком к морю могут все желающие совершенно свободно, а вот за пользование шезлонгом или зонтиком придётся уже заплатить.

«Вход на территорию у нас свободный, берем деньги только за въезд машин. У нас есть парковка. Стоимость вот уже на протяжении четырёх лет не меняется и составляет 150 рублей», — пояснил Валерий Гуня.

Стоит отметить, что территории передавалась в аренду 17 лет назад для строительства центрального городского пляжа.

«Прошло 17 лет! Это всё, что вы построили?» — выразил недовольство глава города.

Организацию места массового отдыха здесь мэр оценил только лишь на удовлетворительно. Арендатору необходимо предоставить концепцию развития излюбленного места отдыха владивостокцев и гостей города. Глава города также указал арендатору на очень маленькие суммы уплаченных налогов. Участок площадью 50 тысяч квадратных метров с кафе и различными зонами отдыха и множеством предоставляемых услуг за прошлый год оплатил 20 тысяч рублей НДФЛ.

«Я всех призываю работать честно и добросовестно. Налоги и все исчисления должны уплачиваться в полном объеме и своевременно», — указал арендатору Виталий Веркеенко.

Вопросы добросовестной уплаты налогов возникли и к арендатору Кунгасного, который платит за аренду пляжа 1600 рублей в год…

«Хочу ознакомиться с перспективным планом и надеюсь его увидеть в ближайшее время, — подчеркнул глава Владивостока. — Хорошо, что вход и въезд у вас свободный, есть туалеты, чистые урны и более менее благоустроена территория, но она находятся пока лишь в удовлетворительном состоянии. Нарушений много. Их необходимо срочно устранять».

Арендатор доложил, что уже сейчас есть японский инвестор, который готов вложить средства в развитие территории. Здесь планируется построить гостиницу, круглогодичный водный центр и благоустроить территорию.

«Мы самостоятельно провели по территории так называемую «тропу здоровья». Готовы за собственные средства сделать полноценную пешеходную зону с велодорожкой на протяжении всего участка», — добавил Алексей Шлыков

Глава города по итогам визита на Кунгасный поручил специалистам профильных управлений администрации города разобраться во всех вопросах, связанных с арендой данного участка, в том числе и размере арендной платы.

Арендатор же места отдыха в районе бухты Улисс (ул. 2-я Поселковая) успел построить гораздо больше.

«Чисто и уютно у вас. Молодцы. Но хочу обратить ваше внимание на то, что все отчисления и налоги должны уплачиваться в полном объёме. Об этом я напоминаю всем», — подчеркнул Виталий Веркеенко.

Арендатор в свою очередь поспешил пояснить, что большинство работников он нанимает только в летний период, а зимой объект практически законсервирован, так как очень мало отдыхающих.

«Хотя у нас официально купаться нельзя по заключению Роспотребнадзора , но многие люди купаются. Поэтому мы для их удобства установили даже раздевалки и душевую кабину. Работников нанимаем только на разгар лета — июль и август, а так справляемся своими силами», — пояснил Мирза Мамедов.

Арендатор также рассказал главе города о том, что в своём кафе они всегда бесплатно готовы накормить людей с ограниченными возможностями. Активно арендатор прибрежной территории участвует и в жизни района, оказывая возможную помощь и поддержку при проведении различных мероприятий в Первомайском районе.

«Очень хорошо, что вы ведёте социально-ориентированный бизнес. За это вам большое спасибо, но я не снимаю с вас ответственности за честное и добросовестное исполнение всех обязанностей», — добавил глава.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко проводит проверки муниципальных пляжей и мест массового отдыха. К тем, кто не примет необходимых мер и не устранит все замечания и нарекания, будут приняты соответствующие меры.