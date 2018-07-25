Жители кузбасских поселков остановили машину Цивилева прямо на трассе

К таким действиям их вынудил прибегнуть глава администрации Мысков, сообщает ВашГород. Именно он пообещал пригласить людей на встречу с Цивилевым, но не сделал этого.

Люди жалуются на работу угольного разреза Кийзасский. По их словам, разрез создал угрозу жизни и здоровью жителей близлежащих населенных пунктов. К тому же выводу пришел и Роспотребнадзор . Такая ситуация длится уже несколько лет. Люди уверены, что все это происходить при содействии и попустительстве органов власти.

Глава региона вышел к людям и поговорил с ними. Он пообещал изменить ситуацию.