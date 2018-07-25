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Жители кузбасских поселков остановили машину Цивилева прямо на трассе
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Жители кузбасских поселков остановили машину Цивилева прямо на трассе 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
К таким действиям их вынудил прибегнуть глава администрации Мысков, сообщает ВашГород. Именно он пообещал пригласить людей на встречу с Цивилевым, но не сделал этого.
Люди жалуются на работу угольного разреза Кийзасский. По их словам, разрез создал угрозу жизни и здоровью жителей близлежащих населенных пунктов. К тому же выводу пришел и Роспотребнадзор. Такая ситуация длится уже несколько лет. Люди уверены, что все это происходить при содействии и попустительстве органов власти.
Глава региона вышел к людям и поговорил с ними. Он пообещал изменить ситуацию.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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