В акции «Донорская суббота» поучаствуют жители Митина

В отделении переливания крови городской клинической больницы № 52 по адресу: ул. Пехотная, д. 3, корп. 1 состоится очередная акция «Донорская суббота». Доноров ждут 28 июля с 08.30 до 12.00.

— Ждем доноров всех групп крови, кроме четвертой. Приниматься будет только цельная кровь. Регистрация в Москве Московской области не требуется, с собой нужно иметь паспорт гражданина РФ . Доноров тромбоцитов ждем в будние дни, — отметили в пресс-службе ГКБ № 52.

Дополнительная информация по телефонам: 8 (499) 196-35-33, 8 (906) 770-29-60. (ср)