Ещё
В акции «Донорская суббота» поучаствуют жители Митина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В акции «Донорская суббота» поучаствуют жители Митина 

Управа района Митино 37 минут назад
Фото: Управа района Митино
В отделении переливания крови городской клинической больницы № 52 по адресу: ул. Пехотная, д. 3, корп. 1 состоится очередная акция «Донорская суббота». Доноров ждут 28 июля с 08.30 до 12.00.
— Ждем доноров всех групп крови, кроме четвертой. Приниматься будет только цельная кровь. Регистрация в Москве и Московской области не требуется, с собой нужно иметь паспорт гражданина РФ. Доноров тромбоцитов ждем в будние дни, — отметили в пресс-службе ГКБ № 52.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (499) 196-35-33, 8 (906) 770-29-60. (ср)
Управа района Митино: последние новости
Жители Митина выберут программу Дня города Викторину «Кто украл солнце?» проведут в Митине На улице Барышиха установили новые урны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма580
Россия пригрозила Грузии силой96
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку370
Заявление Лолиты грозит международным скандалом271
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом31
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение