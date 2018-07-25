Продолжительность жизни в Калининграде вырастет до 78 лет

Калининградской области средняя продолжительность жизни к 2024 году может вырасти до 78 лет.

Глава Минздрава Александр Кравченко отметил, что сейчас эта цифра достигает 72,6 года, однако, целевые показатели будут достигнуты в намеченные сроки.

Как сообщает Калининград.Ru, для этого существуют все предпосылки. Так с 2014 по 2017 год уменьшилась смертность жителей региона в трудоспособном возрасте. На 100 тысяч населения эта цифра снизилась с 588 до 478. К 2024 году планируется достигнуть показателя 350.

Ожидается, что в этом поможет разработанный региональным минздравом план мероприятий, направленных на снижение смертности от основных причин. По статистике в Калининградской области люди чаще всего умирают от болезней систем кровообращения и новообразований.