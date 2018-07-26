Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против

В 2014 году новые власти Украины , сместив коррумпированный режим, установили в стране режим революционной законности. Ее карающий меч время от времени настигает неблагонадежных политиков и общественных деятелей, бизнесменов и чиновников. Не остались в стороне и простые хуторяне. Сегодняшний украинский крестьянин, как и сто лет назад, не может быть уверен, что с трудом выращенный урожай завтра не отберет очередная банда. Бывшие участники АТО и местный криминал создают в регионах вооруженные отряды и начинают делить землю. В особенностях украинской продразверстки разбиралась «Лента.ру»

Золотистые поля пшеницы и пронзительно голубое небо над головой — таковы пейзажи в районе села Бережинка Кировоградской области в Центральной Украине. Летом прошлого года идиллическую картину украинского села нарушила настоящая война за землю. Сначала в конце мая рейдеры захватили контору местного аграрного предприятия. Крестьяне, возглавляемые владельцем фермы, отбили здание и вынудили захватчиков бежать. Отступая, те отстреливались и ранили трех человек. Казалось, что на этом все и закончится.

Но спустя месяц около тридцати человек с автоматами и в полной экипировке снова попытались захватить местную ферму. На этот раз собственник был наготове и обратился за помощью, но не к полиции, а к частной охранной фирме, связанной с добровольческими батальонами. Бойцы «Донбасса» и «Айдара» вместе с крестьянами задержали налетчиков, которые оказались сотрудниками охранной фирмы «Борисфен».

Полиция два часа игнорировала вызовы и приехала, когда уже все закончилось. Однако ситуация оставалась напряженной, и власти ввели в село полицейский спецназ и части Национальной гвардии. Те первым делом принялись избивать и задерживать крестьян и охранников фермера. Лишь под давлением местных жителей силовики отпустили селян и их заступников. Владельца фермы вызвали в прокуратуру на допрос, в ходе которого у него случился сердечный приступ.

Вскоре суд отпустил 25 из 31 задержанных бойцов «Борисфена» под домашний арест. Как рассказывали участники лихого рейда, охранная фирма обещала им по 500 гривен за день работы (около 1200 рублей — прим. «Ленты.ру»).

Подобные случаи — не редкость в современной Украине. Проблема рейдерства в стране существовала и раньше, однако после смены власти в 2014 году у украинцев появилась надежда на перемены. Их ждало разочарование.

В октябре 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook отчитался о совместной операции своих подчиненных с сотрудниками МВД в Днепропетровской области. 350 силовиков одновременно провели несколько десятков обысков у местных рейдеров.

После одного рейда в одной из областей фермерам вернули похищенное имущество почти на 600 миллионов рублей, в том числе технику и зерно. Общая же сумма захваченных за последние годы «трофеев» попросту не поддается учету. Речь идет о миллиардах.

Евгений Турчак, ветеран 95-й бригады, в своем Facebook описывает схемы, по которым зарабатывают аграрные рейдеры. Наиболее простой и прямолинейный способ — это захват или, наоборот, защита поля. За такие услуги фермер рассчитывается с бойцами или частью собранного урожая, или деньгами.

Турчак называет примерную стоимость вознаграждения — от 200 до 400 тысяч долларов. Однако многое в оплате труда зависит от стоимости продукции, за которую идет борьба, и от того, насколько горячей она будет.

Собеседник «Ленты.ру», знакомый с деталями рейдерской экономики, рассказывает, что вознаграждение наемников зависит от конкретной работы, которую им предстоит исполнить. Если надо просто продемонстрировать свое присутствие, каждый участник получает от 100 до 300 долларов, в зависимости от конкретного нанимателя, его «бренда» и экипировки наемника (с автоматами дороже, с дубинками и шокерами — дешевле).

Если же предстоит силовое разрешение конфликта, с дракой или стрельбой, цена вырастает до 500 и более долларов за день работы. Когда на кону имущество на сотни тысяч, а то и на миллионы долларов, заплатить несколько десятков тысяч бывшим атошникам, чтобы те быстро и эффективно решили вопрос, вполне приемлемо.

Некоторые банды используют более хитрые схемы родом из 1990-х. Отряд разбивается на две группы. Первая приходит к фермеру и создает проблемы, угрожая отобрать его землю и урожай. Тут же появляется вторая группа, которая решает проблемы за вознаграждение. В итоге фермер сохраняет свое имущество, а бойцы зарабатывают.

Неудивительно, что на столь лакомый рынок много претендентов. Иногда их даже слишком много. Так, некогда единый батальон «Донбасс» сначала разделился на два одноименных батальона, в составе Национальной гвардии и армии соответственно. Позже на их базе сформировались две компании «Донбасс охрана» и «Донбасс-безопасность».

Обе компании созданы ветеранами АТО. Помимо стандартных услуг вроде охраны физических лиц, недвижимости и сопровождения грузов, отдельной строкой у «Донбасс-безопасность» проходит охрана полей и урожаев.

Компания обещает полное сопровождение от этапа посевной и до транспортировки уже выращенного и собранного урожая к пункту сдачи. Охранники при этом берут под контроль все движение автотранспорта между полем, элеватором и агропредприятием, создают отдельные мобильные группы для патрулирования местности и оборудуют стационарные контрольно-пропускные пункты по периметру охраняемого объекта. Такую компанию, учитывая разнообразное вооружение, уместнее назвать не охранной, а частной военной.

В состав подобных компаний и группировок, как правило, вступают ветераны войны в Донбассе. Выйдя на гражданку, они часто не могут себя найти в мирной жизни. У абсолютного большинства бывших военных наблюдается посттравматический синдром, что приводит к проблемам с алкоголем и наркотиками, повышенной конфликтности. Государство практически не помогает им ни с реабилитацией, ни с работой. В результате ветераны АТО зарабатывают в охранных агентствах или криминальных структурах.

«Донбасс-безопасность» — одна из наиболее известных, однако не единственная, на Украине несколько десятков подобных фирм, как относительно крупных — общенационального масштаба, так и сугубо местных, часто нигде не зарегистрированных.

В силу специфики бизнеса, одна и та же компания может работать и в качестве охранной, и в качестве рейдерской. Тот же «Борисфен» официально зарегистрирован как частная охранная компания. Однако бойцы именно этой организации участвовали в попытке рейдерского захвата аграрного предприятия в Кировоградской области летом прошлого года.

Очевидно, что такой бизнес не может существовать без высоких покровителей. Считается, что «Борисфен» контролирует народный депутат Юрий Берёза , депутат Верховной Рады от правящей партии «Народный фронт». Эта фирма собрана из бойцов добровольческого полка «Днепр-1», созданного в 2014 году в Днепропетровске . Там же зарегистрирована и охранная фирма.

«Борисфен» неоднократно оказывалась в центре скандалов. Например, в 2015 году люди Берёзы захватили поле, принадлежащее компании «Добробут», собрали и вывезли с него урожай. Полиция оказалась неспособна предотвратить и расследовать преступление. В 2016 году неизвестные с нашивками «Борисфена» опять пытались захватить поле, а когда им устроили горячий прием, депутат лично приезжал разруливать ситуацию.

Однако если в деле фигурируют не депутаты, а простые разбойники, полиция реагирует бодрее. В мае прошлого года банда из более чем сорока человек попыталась захватить зерноток на территории одного из сел Винницкой области. Местные жители оказали сопротивление нападавшим, те открыли стрельбу и ранили шесть человек. Прибывшая на место происшествия полиция задержала всех правонарушителей. У них изъяли пистолеты, ружья и карабины.

Сорок человек — отнюдь не предел. В ноябре 2017 года, уже после ряда громких дел, вопиющий случай произошел в Полтавской области. Министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook сообщил о попытке рейдеров захватить аграрное предприятие и вывезти оттуда зерно. По его словам, нападавших было около полусотни. Однако на следующий день стали известны настоящие масштабы происшествия: бандиты привлекли полторы сотни подготовленных бойцов. Несмотря на оперативные и активные действия полиции и спецназа (как-никак сам министр был в курсе), многие участники нападения, в том числе и организатор, скрылись.

Сложившуюся на Украине ситуацию с аграрным рейдерством смело можно назвать катастрофической. Однако государство не спешит наводить порядок.

Парламентарии могут похвастаться лишь проектом закона, немного улучшающим правовую сторону владения и пользования землей. О необходимости такого закона говорили давно, однако к лету этого года законопроект прошел лишь первое чтение в Раде. Сейчас каникулы, и депутаты смогут вернуться к нему лишь осенью, когда рейдерская страда уже закончится. А учитывая, что через полгода на Украине выборы президента, у парламентариев, скорее всего, будут дела поважнее, чем защита фермеров.

Министерство юстиции , со своей стороны, тоже подключилось к решению проблемы и создало специальные антирейдерские штабы в каждой области. По задумке, они должны «оперативно реагировать на все обращения аграриев и отменять незаконные действия регистраторов», которые часто предшествуют захвату предприятий. В штаб входят представители местной власти, минюста, полиции, прокуратуры и госгеокадастра.

Само по себе создание этих штабов несколько странно, поскольку получается, что по отдельности чиновники не могут решить текущие проблемы в рамках своих полномочий. На это можно было бы закрыть глаза, будь эти штабы эффективными. Однако это не так.

За последние четыре месяца 2017 года агроштабы обработали всего 136 заявлений о рейдерстве, возбуждено уголовных дел по ним было еще меньше. Это при том, что счет таким эпизодам на Украине идет на тысячи.

В этом году в начале нового сельскохозяйственного сезона руководство полиции официально заявило, что не допустит захвата аграрной продукции. Стражи порядка обещали фермерам тесное сотрудничество и группы быстрого реагирования. Получится ли у них что-то — покажет время. Раньше все обещаниями и заканчивалось.

Проблема куда глубже «раскулаченных» фермеров. В стране формируются частные военные компании или просто вооруженные банды, обеспечивающие порядок на определенных территориях за деньги. Монополию на силу украинское государство утратило в 2014 году и продолжает слабеть. Если власти не пресекут эту практику сегодня, завтра страна рискует скатиться в новое Средневековье, с панами и феодалами, вооруженные отряды которых взимают дань с подвластных крестьян.