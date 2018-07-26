В красноярском микрорайоне Солнечный отключают горячую воду

Горячая вода в домах микрорайона Солнечный в Красноярске будет отключена на 13 дней, сообщили в «Краскоме».

Причина отключения воды — гидравлический испытания коммунальных сетей. Вода в кранах исчезнет с 8 утра 30 июля, а вновь появится 11 августа в 20:00.

«О предстоящих испытаниях и связанным с ними запретом проводить любые работы на тепловых сетях были оповещены управляющие компании и другие предприятия, обслуживающие детсады, школы, больницы микрорайна. Кроме того, все эксплуатационные организации должны будут закрыть вводные задвижки на здания, чтобы обеспечить сохранность внутренних сетей, — говорится в сообщении «КрасКома».