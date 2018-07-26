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В красноярском микрорайоне Солнечный отключают горячую воду
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В красноярском микрорайоне Солнечный отключают горячую воду 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Горячая вода в домах микрорайона Солнечный в Красноярске будет отключена на 13 дней, сообщили в «Краскоме».
Причина отключения воды — гидравлический испытания коммунальных сетей. Вода в кранах исчезнет с 8 утра 30 июля, а вновь появится 11 августа в 20:00.
«О предстоящих испытаниях и связанным с ними запретом проводить любые работы на тепловых сетях были оповещены управляющие компании и другие предприятия, обслуживающие детсады, школы, больницы микрорайна. Кроме того, все эксплуатационные организации должны будут закрыть вводные задвижки на здания, чтобы обеспечить сохранность внутренних сетей, — говорится в сообщении «КрасКома».
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