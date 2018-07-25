В Красноярске жители «Солнечного» останутся без горячей воды на 2 недели

Зимой 2017-18 гг. трубы 15раз не выдерживали давления. Этим летом к гидравлическим испытаниям на прочность и плотность трубопроводы дополнительно обследуют спецприборами для определения тепловых потерь.

О всех испытаниях заблаговременно были оповещены управляющие компании и предприятия. Кроме того, все эксплуатационные организации должны будут закрыть вводные задвижки на здания, чтобы обеспечить сохранность внутренних сетей, не рассчитанных на высокое давление воды в ходе опрессовки наружных сетей.

В связи с этим, с 08:00 часов 30 июля до 20:00 часов 11 августа в мкр-не Солнечное будет приостановлено горячее водоснабжение. Руководство компании «КрасКом» приносит свои извинения красноярцам.