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Новый глава ярославской полиции пошёл на диалог с людьми: как связаться с генерал-майором
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Новый глава ярославской полиции пошёл на диалог с людьми: как связаться с генерал-майором 

76.ru 44 минуты назад
Фото: 76.ru
Андрей Липилин проведёт первую прямую линию на должности главы управления МВД России по Ярославской области
Сегодня в Ярославле начальник регионального управления МВД Андрей Липилин выйдет на связь с жителями региона. Во время прямой линии, которая будет идти всего 60 минут с ним можно будет поговорить по телефону.
Звонить на прямую линию можно сегодня с 16 до 17 часов по телефону (4852) 20-11-99.
— Деятельность полиции является открытой для общества, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Если вас интересуют вопросы, касающиеся криминогенной обстановки, результатов оперативно-служебной деятельности, иные вопросы компетенции органов внутренних дел, то звоните на прямую линию.
Андрей Липилин в должности главы областного управления полиции работает совсем недавно. Сюда они приехал по приказу президента России Владимира Путина.
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