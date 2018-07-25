Свердловских аграриев заправят субсидированным бензином

Госдума РФ поддержала проект распоряжения правительства о выделении 5 миллиардов рублей на компенсации аграриям в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы.

"Нам поступил из Министерства сельского хозяйства проект распоряжения правительства о распределении 5 миллиардов рублей ассигнований из резервного фонда (правительства) на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Эти средства предлагается дополнительно выделить в связи с увеличением цен на горюче-смазочные материалы", — сообщил первый вице-спикер Александр Жуков

Средства будут распределены аналогично субсидиям на погектарную поддержку субъектов РФ

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Заксобрания Среднего Урала, с начала текущего года из федерального бюджета на погектарную поддержку регион получил 159,9 миллиона рублей. С областным софинансированием объем субсидий составит 462,2 миллиона рублей.