Свердловских аграриев заправят субсидированным бензином 

Госдума РФ поддержала проект распоряжения правительства о выделении 5 миллиардов рублей на компенсации аграриям в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы.
"Нам поступил из Министерства сельского хозяйства проект распоряжения правительства о распределении 5 миллиардов рублей ассигнований из резервного фонда (правительства) на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Эти средства предлагается дополнительно выделить в связи с увеличением цен на горюче-смазочные материалы", — сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.
Средства будут распределены аналогично субсидиям на погектарную поддержку субъектов РФ.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Заксобрания Среднего Урала, с начала текущего года из федерального бюджета на погектарную поддержку регион получил 159,9 миллиона рублей. С областным софинансированием объем субсидий составит 462,2 миллиона рублей.
"Дополнительный инструмент, предложенный федеральными законодателями, очень актуален для наших аграриев. В бюджете министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области мы заложили достаточные средства на несвязанные меры поддержки, что позволит оперативно выделить региональное софинансирование при получении средств из федерального бюджета", — отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.