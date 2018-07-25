Ещё
В храме Северного Тушина проведут праздник ко Дню крещения Руси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В храме Северного Тушина проведут праздник ко Дню крещения Руси 

Префектура СЗАО города Москвы 52 минуты назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На территории храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве района Северное Тушино 29 июля состоится праздник, приуроченный ко Дню крещения Руси.
— Сначала состоится традиционное воскресное богослужение, затем пройдет лекция по истории православной церкви, которую проведет теолог Петр Черников. Также откроется благотворительная ярмарка, на которой будут представлены поделки и сувениры, сделанные нашими прихожанами. И, конечно, будет организовано чаепитие с вкусными пирожками, — сообщили в пресс-службе храма.
Праздник продлится с 8.00 до 13.00. Начало лекции в 11.00. Храм расположен по адресу: улица Саломеи Нерис, дом 4, корпус 2.
Фото: szvik.ru.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Акция «Донорская суббота» пройдет в Щукине 28 июля В Хорошево-Мневниках проведут интерактивный праздник «Пузыри» В Хорошево-Мневниках можно будет сдать отходы на переработку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип243
Трамп передумал по поводу встречи с Путиным44
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»108
Маликов поразил сенсационным признанием о геях321
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев17
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение