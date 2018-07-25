В храме Северного Тушина проведут праздник ко Дню крещения Руси

На территории храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве района Северное Тушино 29 июля состоится праздник, приуроченный ко Дню крещения Руси.

— Сначала состоится традиционное воскресное богослужение, затем пройдет лекция по истории православной церкви , которую проведет теолог Петр Черников. Также откроется благотворительная ярмарка, на которой будут представлены поделки и сувениры, сделанные нашими прихожанами. И, конечно, будет организовано чаепитие с вкусными пирожками, — сообщили в пресс-службе храма.

Праздник продлится с 8.00 до 13.00. Начало лекции в 11.00. Храм расположен по адресу: улица Саломеи Нерис, дом 4, корпус 2.

Фото: szvik.ru.