В ЗакСе предложили узаконить единую систему территориального планирования Петербурга и области

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили узаконить Единую схему территориального планирования Петербурга и Ленобласти

АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» в 2016 году обосновало необходимость «Создания программно-аппаратного комплекса „Единая транспортная модель Санкт-Петербурга и Ленинградской области“, а также запустило в конце 2017 года Центр координации АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением).

Среди основных задач Центра координации АСУДД — ведение единой базы по регистрирующим и управляющим устройствам различных локальных систем управления транспортом, инцидентам и событиям, обработка и анализ транспортной ситуации по территориальному признаку. Интеграция существующих и перспективных автоматизированных систем управления дорожным движением на территории города и области позволит повысить пропускную способность дорог региона и сократить время поездки для автомобилистов.

Депутат Александр Тетердинко заявил, что пригласит руководителей АНО „Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области“ к обсуждению законопроекта на площадке Законодательного собрания и отметил, что Дирекция задала правильный вектор в налаживании эффективного взаимодействия между субъектами транспортной инфраструктуры города и области.

»В конце года ожидается открытие платной магистрали М-11, которая соединяет Москву и Санкт-Петербург. Ее запуск будет способствовать улучшению взаимодействия обоих субъектов на региональном уровне. Центр координации АСУДД будет способствовать улучшению информированности водителей об условиях дальнейшего движения, в том числе, и на данной магистрали», — отмечает заместитель генерального директора, начальник Управления по развитию транспортной инфраструктуры и ИТС Дирекции Валентин Енокаев.

В тексте законопроекта говорится о необходимости отражать важные для обоих регионов положения о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов регионального значения, при разработке и принятии схемы территориального планирования Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Необходимость внесения данной законодательной инициативы появилась давно. Транспортные проблемы на стыке города и области стоят довольно остро, в том числе и в связи с активным строительством жилья на прилегающих к городу территориях. У нас в работе сейчас несколько проектов, задача которых снизить транспортную напряженность и увеличить безопасность передвижения наземного транспорта. Наша задача собрать за одним столом для переговоров представителей города и области для совместной выработки управленческих решений, и мы будем очень рады, что такая работа получит поддержку и на законодательном уровне», — считает Валентин Енокаев.