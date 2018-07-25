В Московской области стартовал проект «Мобильный избиратель»

Сегодня, 25 июля, на территории Подмосковья стартовал проект «Мобильный избиратель», позволяющий жителям региона голосовать по месту фактического нахождения на губернаторских выборах, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Московской области.

«Впервые жители Московской области смогут проголосовать на выборах Губернатора по месту своего фактического нахождения: там, где им удобно. Есть возможность самостоятельно выбрать наиболее удобный для себя способ и подать заявление о голосовании по месту нахождения. Это можно сделать уже сегодня: в режиме онлайн через портал «Госуслуги»; обратившись в ближайшую территориальную избирательную комиссию (106 пунктов приема заявлений) или многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг (385 пунктов приема заявлений); с 29 августа подать заявление можно и в любую участковую избирательную комиссию Московской области», — отметила председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина , слова которой приводятся в сообщении.

В Подмосковье во время выборов будет работать более 4,2 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК), что является самым большим числом участков в стране.