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В Московской области стартовал проект «Мобильный избиратель»
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В Московской области стартовал проект «Мобильный избиратель» 

Rambler News Service 48 минут назад
Сегодня, 25 июля, на территории Подмосковья стартовал проект «Мобильный избиратель», позволяющий жителям региона голосовать по месту фактического нахождения на губернаторских выборах, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Московской области.
«Впервые жители Московской области смогут проголосовать на выборах Губернатора по месту своего фактического нахождения: там, где им удобно. Есть возможность самостоятельно выбрать наиболее удобный для себя способ и подать заявление о голосовании по месту нахождения. Это можно сделать уже сегодня: в режиме онлайн через портал «Госуслуги»; обратившись в ближайшую территориальную избирательную комиссию (106 пунктов приема заявлений) или многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг (385 пунктов приема заявлений); с 29 августа подать заявление можно и в любую участковую избирательную комиссию Московской области», — отметила председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина, слова которой приводятся в сообщении.
В Подмосковье во время выборов будет работать более 4,2 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК), что является самым большим числом участков в стране.
В комиссии пояснили, что заявление нужно подавать лично, при себе необходимо иметь паспорт гражданина России с постоянной регистрацией в Подмосковье. Прием заявлений завершится 5 сентября. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября.
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