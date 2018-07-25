Ещё
Заслуженным тундровикам готовят законные места в посёлках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заслуженным тундровикам готовят законные места в посёлках 

ИА Север-Пресс 48 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ямало-Ненецком автономном округе установлены дополнительные меры поддержки в обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан из числа коренных малочисленных народов Севера.
Изменения внесены в региональный закон о порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в ЯНАО. Они призваны помочь ведущим традиционный образ жизни коренным северянам, особо нуждающимся в жилых помещениях, состоящим на учёте нуждающихся в жилье, предоставляемом по договорам социального найма из жилищного фонда автономного округа. Выполнение закона позволит получить адресную помощь и улучшить жилищные условия коренным ямальцам пенсионного возраста от 60 лет и старше, инвалидам, которые до наступления инвалидности вели традиционный образ жизни, а также гражданам, имеющим звание «Ветеран ЯНАО».
Отметим, что принятые поправки в закон направлены на реализацию положений Народной программы коренных малочисленных народов Севера в автономном округе. Программа действует с начала 2018 года. Она формировалась с учетом более 600 мнений и предложений ямальцев. Документ направлен на обеспечение устойчивого развития КМНС и предполагает укрепление их социально-экономического потенциала, сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей на основе целевой поддержки правительства ЯНАО и мобилизации внутренних ресурсов самих народов в интересах нынешнего и будущих поколений.
В рамках реализации Народной программы на Ямале ведётся формирование комплексной программы «Устойчивое развитие КМНС в ЯНАО на 2018 — 2020 годы», которая синхронизирована с положениями проекта региональной Стратегии соцэкономразвития до 2030 года.
Напомним, врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с депутатами Законодательного Собрания округа в конце июня подчеркнул, что впереди — большие задачи по исполнению нового указа президента РФ, а также разработка Стратегии-2030 для региона.
«В этом году стоит задача по созданию новой стратегии региона, она будет формироваться вместе с депутатским корпусом. Уже сейчас мы можем обсудить основные тезисы, которые должны в ней отразить. Важно включить в стратегию ту большую работу, которая проводилась нашими депутатами при формировании Народной программы коренных народов Севера», — заявил на встрече Дмитрий Артюхов.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Год добровольца у ямальских волонтеров большие планы и перспективы Где работать не опасно. На Ямале назвали лучшие предприятия Довозят и пашут. Квадроциклы незаменимы на лесных пожарах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма595
Россия пригрозила Грузии силой102
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку372
Заявление Лолиты грозит международным скандалом272
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом32
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение