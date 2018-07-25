Заслуженным тундровикам готовят законные места в посёлках

Ямало-Ненецком автономном округе установлены дополнительные меры поддержки в обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан из числа коренных малочисленных народов Севера.

Изменения внесены в региональный закон о порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в ЯНАО. Они призваны помочь ведущим традиционный образ жизни коренным северянам, особо нуждающимся в жилых помещениях, состоящим на учёте нуждающихся в жилье, предоставляемом по договорам социального найма из жилищного фонда автономного округа. Выполнение закона позволит получить адресную помощь и улучшить жилищные условия коренным ямальцам пенсионного возраста от 60 лет и старше, инвалидам, которые до наступления инвалидности вели традиционный образ жизни, а также гражданам, имеющим звание «Ветеран ЯНАО».

Отметим, что принятые поправки в закон направлены на реализацию положений Народной программы коренных малочисленных народов Севера в автономном округе. Программа действует с начала 2018 года. Она формировалась с учетом более 600 мнений и предложений ямальцев. Документ направлен на обеспечение устойчивого развития КМНС и предполагает укрепление их социально-экономического потенциала, сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей на основе целевой поддержки правительства ЯНАО и мобилизации внутренних ресурсов самих народов в интересах нынешнего и будущих поколений.

В рамках реализации Народной программы на Ямале ведётся формирование комплексной программы «Устойчивое развитие КМНС в ЯНАО на 2018 — 2020 годы», которая синхронизирована с положениями проекта региональной Стратегии соцэкономразвития до 2030 года.

Напомним, врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с депутатами Законодательного Собрания округа в конце июня подчеркнул, что впереди — большие задачи по исполнению нового указа президента РФ, а также разработка Стратегии-2030 для региона.

«В этом году стоит задача по созданию новой стратегии региона, она будет формироваться вместе с депутатским корпусом. Уже сейчас мы можем обсудить основные тезисы, которые должны в ней отразить. Важно включить в стратегию ту большую работу, которая проводилась нашими депутатами при формировании Народной программы коренных народов Севера», — заявил на встрече Дмитрий Артюхов.