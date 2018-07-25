Житель Воротынского района добился строительства медпункта в своем селе

25 июля глава Нижегородской области Глеб Никитин провел личную встречу с жителями региона. На мероприятии он пообещал построить фельдшерско-акушерский пункт в Воротынском районе. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, строительство должны начать уже в этом году.

На встречу с губернатором приехал житель села Разнежье Воротынского района Леонид Казнин. Он рассказал, как тяжело его землякам приходится без медпункта — они неоднократно обращались в различные инстанции, однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Никитин согласился с тем, что отсутствие медпунктов в сельской местности является серьезной проблемой для нашего региона. Он поручил обеспечить строительство фельдшерско-акушерского пункта в Разнежье уже в этом году.

Также глава региона отметил, что в ближайшее время в области планируется построить пять фельдшерско-акушерских пунктов: на эти цели из облбюджета будет выделено порядка 55 миллионов рублей. Медицина станет доступнее также для жителей сел Щенники, Никольское , Болтинка, Большое поле.

Глеб Никитин обратил внимание на то, что в регионе есть районы, где значительное количество человек проживают вне зоны медобслуживания. Поэтому он поручил министру здравоохранения региона Антону Шаклунову приобрести пять мобильных ФАПов в Арзамасском, Богородском , Борском, Кстовском и Пильнинском районах. На это будет выделено 65 миллионов рублей.

Напомним, специалисты «Поездов здоровья» обследовали более 9000 нижегородцев.

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Фото: пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области