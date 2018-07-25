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Эксперт: отравление в Эймсбери — преднамеренный террористический акт
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Эксперт: отравление в Эймсбери — преднамеренный террористический акт 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
«Остается только одна версия: это был преднамеренный террористический акт», — заявил в прямом эфире программы «60 минут» эксперт по химическому оружию Антон Уткин, комментируя интервью с британцем Чарли Роули, выжившим после инцидента в Эймсбери.
Версия о взаимосвязи отравлений в Солсбери и Эймсбери после опроса Чарли Роули окончательно рассыпалась. Эксперт отметил, что для британской версии очень важно, чтобы отравление пары из Эймсбери произошло случайным образом. Именно поэтому полиция держит Чарли Роули под контролем, не дает свободно общаться с друзьями и прессой.
Антон Уткин обратил внимание на тот факт, что упаковка с парфюмом, которую Роули подарил своей подруге, была очень дорогой и, самое главное, она была запечатанной. Это означает, что ею не пользовались. «Таким образом, версия, что бутылочка — остаток того отравляющего вещества, которым были отравлены Скрипали, ломается. И тогда остается только одна версия. Она заключается в том, что это был преднамеренный террористический акт. И бутылочка с парфюмом была намеренно сделана настолько привлекательно, чтобы человек ее открыл и воспользовался».
У подруги Роули отравление наступило практически через 15 минут, а у него самого первые признаки начали проявляться через 10 часов, и острота этих симптомов была очень большой. «Если отравляющее вещество было маленькое, то развиться таким симптомам было бы невозможно, тем более через 10 часов», — заключил эксперт.
Утром 4 июля полиция Великобритании сообщила о «серьезном инциденте» в Эймсбери, где два человека оказались под воздействием неизвестного вещества и в критическом состоянии были госпитализированы. Вечером 8 июля пострадавшая от отравления Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — Чарли Роули — пришел в сознание, вскоре после этого он дал первые показания.
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