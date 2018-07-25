Форум «Каспий-2018» пройдет в республике в сентябре

Форум «Каспий-2018» пройдет в республике в сентябреС 15 по 18 сентября текущего года в Дагестане пройдет Международный форум «Каспий-2018». Вопрос о дате начала форума обсудили в ходе совещания по подготовке к форумам «Машук-2018» и «Каспий-2018».

Обсуждая вопрос подготовки к форуму «Машук-2018» в министерстве по делам молодёжи определились с площадками, которые представят на Дне региона и экипировки дагестанской делегации.

Форум «Каспий-2018», как объявил министр ведомства Камил Саидов, будет проходить с 15 по 18 сентября в санатории «Каспий», расположенном в поселке Манас Карабудахкентского района. В нем примут участие 250 человек из разных регионов России и стран мира.

«Мы должны провести «Каспий» так, чтобы у участников надолго сохранились теплые воспоминания о форуме, а знания и навыки, которые они получат, можно было с пользой применить в реальной жизни», — отметил Саидов.

Курировать форум будет Председатель Координационного совета детских и молодёжных общественных объединений РД Вали Арсланалиев.