«Большинство родинок безобидны». Врач о том, можно ли самому распознать рак

Дерматологи и онкологи считают, что безопасного загара вообще не существует. Особенно не стоит жариться людям с большим количеством родинок, иначе может развиться рак. Так ли это? Какие родинки потенциально опасны? На вопросы отвечает заведующий отделением опухолей мягких тканей ГБУЗ КОД №1, кандидат медицинских наук Сергей Яргунин.

Чистотелом выжигать — опасно

Ольга Киселева, «АиФ-Юг» : Сергей Анатольевич, правда ли, что человеку, у которого много родинок, нельзя посещать солярий и загорать на солнце?

Сергей Яргунин: Если на теле есть меланоцитарные невусы или диспластические образования, которые схожи с родинками, тогда при избыточном влиянии ультрафиолета они могут трансформироваться в меланому. Если специалист рекомендует не загорать вообще, то лучше прислушаться к нему и по максимуму ограничить кожу от контакта с опасными лучами. Если особых поводов для беспокойства не замечено, то достаточно соблюдать всем известные правила: не загорать с 11 до 16 часов.

— Каких родинок стоит опасаться? Может, лучше вообще все удалить?

— По незнанию многие люди склонны верить слухам о том, что все родинки опасны и несут в себе рак по умолчанию. Но это не так. Большинство новообразований совершенно безобидны. Это может быть невус, состоящий из скопления пигментных клеток, или сосудистое образование. На вид они плоские, равномерно окрашенные, в большинстве тёмно-коричневые или чёрные диаметром до 5 мм, рельеф не отличается от основного кожного рисунка, с присутствием волос. И то, и другое на протяжении жизни возникает у человека. Они не несут никакой опасности для жизни, удалять их не нужно. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Попытки найти у себя раковую опухоль и лечение её примочками или «выжиганием чистотелом» очень опасно.

Когда бежать к врачу

— Обязательно ли показываться онкологу перед удалением родинок и бородавок?

— Вопрос о том, можно ли удалять родинки, является сегодня, пожалуй, одним из наиболее актуальных. У современной медицины имеется несколько эффективных методов удаления. Однако не стоит торопиться. Дело в том, что любая операция должна сопровождаться консультациями как дерматологов, так и дермоонкологов. Диагностика невусных клеток необходима не только для исключения потенциальной онкологии, но и для выбора способа удаления родинки. Дело в том, что для экзекуции одних родинок вполне подойдёт моментальное срезание при помощи тока высокой частоты, а для удаления других — хирургический скальпель. В особых случаях специалисты применяют лазер или жидкий азот.

— Можно ли самому определить рак?

— Безопасная родинка не увеличивается в объёме и ширине, поэтому на любые отклонения необходимо обращать внимание, чтобы не допустить развития злокачественной опухоли. Опасения должно вызвать любое изменение цвета, формы, размера, неприятные ощущения: болезненность, жжение, зуд.

Как распознать опасную родинку

Врачи рекомендуют регулярно осматривать своё тело на предмет выявления странных родинок или новообразований. Чтобы легче было определить, насколько родинка типична или не типична, разработали специальный метод, который называется ABCDE. Каждая буква в этой аббревиатуре обозначает (на английском) ключевой признак, на который надо обратить внимание.

A (asymmetry) — асимметрия. Родинка неравномерно разрастается в сторону. В норме, если через середину родинки провести воображаемую прямую, половинки будут симметричны. B (border irregularity) — неровный край. Он может быть изрезанным, нечётким, и это один из признаков меланомы. В норме у родинки ровные края. C (color) — цвет. Его неоднородность, вкрапления чёрных, красных, сизых оттенков должны насторожить. В норме родинка целиком одного цвета. D (diameter) — диаметр. Если родинка в диаметре более 6 мм (это примерно размер ластика на кончике карандаша), она требует внимания специалиста. E (evolving) — изменчивость. Имеется в виду изменчивость любой характеристики: цвета, формы, размера — всё это повод обратиться к врачу. В норме родинки остаются неизменными всю жизнь.

Осматривать свои родинки следует более-менее регулярно всем без исключения, но есть категория людей, которым надо утроить внимание к ним. Это в первую очередь те, у кого родственники болели меланомой или иными онкологическими заболеваниями, и те, кому уже удаляли подозрительные родинки.

Кто в группе риска

Среди факторов, способствующих развитию меланомы, онкологи выделяют следующие.

Чрезмерное пребывание на солнце. Для того чтобы заработать меланому, нужно несколько раз сильно обгореть. Особенно опасно, если впервые ожог кожи человек получил в детстве. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что каждый солнечный ожог, полученный в нежном возрасте, в разы увеличивает риск развития меланомы в зрелости.

Принадлежность к первому и второму фототипу. Речь о белокожих, рыжеволосых и голубоглазых людях. Отправляясь на юг, им нужно быть особенно осторожными. К счастью, подавляющее большинство россиян относятся к третьему фототипу с хорошими адаптационными возможностями кожи.

Размер и форма родинки. Самыми опасными врачи считают средние по размеру и крупные невусы. Впрочем, и здесь бывают исключения. Переродиться в злокачественные могут и совсем небольшие (всего 1,5 см) родинки — так называемые диспластические невусы, предшественники меланомы. Как правило, они имеют неровные контуры или неравномерную окраску.

Место расположения невуса. У женщин «нехорошие» родинки чаще всего локализуются на ногах. У мужчин — на спине. Потенциально опасными считаются также родинки, расположенные в местах, которые чаще всего соприкасаются с обувью и одеждой — на стопах ног, на шее, на животе.

Большое количество родинок. Есть такое понятие, как синдром множественных диспластических невусов, когда всё тело человека буквально покрыто родинками. С точки зрения онкологов, такие люди заслуживают повышенного внимания. Шанс заработать меланому у них значительно выше, чем у других.

Травма родинки. Случайная травма родинки далеко не всегда приводит к её злокачественному перерождению. Но это — безусловный повод безотлагательно обратиться к врачу-дерматологу. Другим таким поводом служит изменение цвета, шелушение, появление воспалительной ореолы вокруг невуса, его увеличение или уплотнение, появление трещин, кровоточивости.