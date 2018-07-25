Москвичей позвали на выборы мэра Москвы матерными словами

В крупных сообществах соцсети «ВКонтакте», обладающих многомиллионной аудиторией подписчиков, разместили видеоролик, призывающий москвичей «не класть на выборы» мэра Москвы 9 сентября 2018 года. Его герои в переводе на литературный язык утверждают, что им «не по**** (барабану)» то, что тротуары в столице стали шире, что не приходится стоять с протянутой рукой, что в продаже имеются свежие продукты, что в город стал интернациональным и так далее. Как сообщает телеканал «Дождь», автор ролика неизвестен.

К настоящему моменту видео из соцсети удалено, однако в Рунете можно найти его копии. На молодежных форумах высказываются мнения, что данный материал является скрытой политической агитацией.

Ранее в участии в скрытой политической агитации был уличен ряд популярных видеоблогеров, в числе которых Николай Соболев , Макс Брандт, Тимур Сидельников, Костя Павлов и другие. По словам Соболева, он действительно принял участие в кампании Собянина, но понял это только после реакции пользователей. «Ни на стадии согласования, ни после того, как ролик вышел, никто мне не сказал, что я хоть что-то рекламировал, кроме парка Горького», — приводит реплику Соболева портал « Афиша Daily ».

Напомним, общаясь с журналистами кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин подчеркнул, что Москва — это всегда флагман проведения всех выборов, и то, как происходят выборы в Москве, является ориентиром для всей страны. «И у нас есть много вопросов к власти, а также все основания рассчитывать на второй тур», — резюмировал политик.

Новости Москвы: Суд признал незаконным снятие Михаила Балакина с выборов мэра Москвы

Выборы мэра Москвы: Такой пенсионной реформы в Москве не будет!

Следите за специальной темой «Свободной Прессы» — Выборы мэра Москвы