Воспитанники «Сириуса» создали геоинформационный портал о развитии Сочи

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Воспитанники образовательного центра «Сириус» прошли обучение основам обработки космических снимков и создали собственный геоинформационный портал о развитии Сочи , говорится в сообщении холдинга «Российские космические системы» ( РКС ), специалисты которого с 1 по 25 июля выступали в роли преподавателей и кураторов группы одаренных детей.

"На первом этапе проекта воспитанники «Сириуса» с использованием специального программного обеспечения провели автоматизированную обработку отечественных и зарубежных космических снимков Большого Сочи. Затем разновременные снимки были совмещены для формирования карт изменений. Для сбора дополнительной информации была проведена полевая работа, в ходе которой воспитанники «Сириуса» с использованием технологий спутниковой навигации отслеживали дорожный траффик, количество отдыхающих и другие данные. На завершающем этапе вся полученная информация была проанализирована и структурирована для создания на ее основе онлайн-геопортала", — отмечается в сообщении.

После тестирования на серверах РКС портал планируется открыть для широкого использования.

Для ознакомления воспитанников «Сириуса» с районом Большого Сочи была использована технология виртуальной реальности ATLAS VR. Она же легла в основу презентации, которую дети сделали для отчета о проделанной работе. Таким образом, воспитанники «Сириуса» смогли посмотреть на использование виртуальной реальности, как со стороны потребителей информации, так и со стороны тех, кто готовит ее отображение в этом формате. Это был один из первых случаев внедрения VR-технологий в процесс образования детей школьного возраста. В ходе этой работы РКС совместно с представителями учебных центров страны оценивали эффективность данной методики и собирали данные для формирования образовательного стандарта применения подобных технологий в будущем.

ATLAS VR — платформа для создания виртуальных копий географических, исторических и культурных объектов реального мира. В основе ATLAS VR лежит виртуальный мир, воссозданный по актуальным и достоверным космическим данным и полностью копирующий реальный. Виртуальный мир, цифровой двойник Земли, используется для визуализации процессов и явлений, мониторинга изменений, отслеживания динамики развития территорий.