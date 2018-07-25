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Воспитанники «Сириуса» создали геоинформационный портал о развитии Сочи
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Воспитанники «Сириуса» создали геоинформационный портал о развитии Сочи 

РИА Новости 59 минут назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Воспитанники образовательного центра «Сириус» прошли обучение основам обработки космических снимков и создали собственный геоинформационный портал о развитии Сочи, говорится в сообщении холдинга «Российские космические системы» (РКС), специалисты которого с 1 по 25 июля выступали в роли преподавателей и кураторов группы одаренных детей.
"На первом этапе проекта воспитанники «Сириуса» с использованием специального программного обеспечения провели автоматизированную обработку отечественных и зарубежных космических снимков Большого Сочи. Затем разновременные снимки были совмещены для формирования карт изменений. Для сбора дополнительной информации была проведена полевая работа, в ходе которой воспитанники «Сириуса» с использованием технологий спутниковой навигации отслеживали дорожный траффик, количество отдыхающих и другие данные. На завершающем этапе вся полученная информация была проанализирована и структурирована для создания на ее основе онлайн-геопортала", — отмечается в сообщении.
После тестирования на серверах РКС портал планируется открыть для широкого использования.
Для ознакомления воспитанников «Сириуса» с районом Большого Сочи была использована технология виртуальной реальности ATLAS VR. Она же легла в основу презентации, которую дети сделали для отчета о проделанной работе. Таким образом, воспитанники «Сириуса» смогли посмотреть на использование виртуальной реальности, как со стороны потребителей информации, так и со стороны тех, кто готовит ее отображение в этом формате. Это был один из первых случаев внедрения VR-технологий в процесс образования детей школьного возраста. В ходе этой работы РКС совместно с представителями учебных центров страны оценивали эффективность данной методики и собирали данные для формирования образовательного стандарта применения подобных технологий в будущем.
ATLAS VR — платформа для создания виртуальных копий географических, исторических и культурных объектов реального мира. В основе ATLAS VR лежит виртуальный мир, воссозданный по актуальным и достоверным космическим данным и полностью копирующий реальный. Виртуальный мир, цифровой двойник Земли, используется для визуализации процессов и явлений, мониторинга изменений, отслеживания динамики развития территорий.
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