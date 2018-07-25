В СФ призвали Сухум и Цхинвал к активной работе на международных площадках 

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Абхазия и Южная Осетия должны активнее использовать работу на полях различных межпарламентских организаций для продвижения своего признания, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Россия, в свою очередь, может предложить им свою поддержку, добавил сенатор.
"Практически во всех межпарламентских структурах есть такая категория мероприятий, которые проводятся на полях. Я наблюдал в свое время, как активно власти Косово использовали мероприятия на полях, будучи … непризнанным государством. Как они активно с помощью своих друзей из соответствующей ассамблеи на каждую из них приезжали, устраивали конференции, раздавали материалы", — рассказал Косачев на встрече с журналистами из Абхазии и Южной Осетии, организованной МИА «Россия сегодня».
"Мы находимся в этом смысле в вашем распоряжении. Там, где работают российские делегации, мы всегда готовы … выступить в качестве организаторов подобных мероприятий. Разумеется, нам надо будет это согласовывать с руководством ассамблей, но это решаемая задача. Этим надо обязательно пользоваться", — добавил он.
Сенатор попросил журналистов донести до парламентариев своих стран, что «есть большие возможности работы и на площадке межпарламентской ассамблеи СНГ, межпарламентской ассамблеи ОДКБ, других партнерских структур». Кроме того, по его словам, сейчас обсуждается тема создания межпарламентских структур ШОС и БРИКС.