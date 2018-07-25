Полуразрушенный дом принудительного выселенного ветерана труда хотят восстанавливать через суд

Полуснесенный дом в Энгельсе , из которого в прошлом году насильно выселили ветерана труда Валентину Луценко, должны отремонтировать. Об этом сегодня, 25 июля, корреспонденту ИА «Свободные новости» рассказал сын пенсионерки Валентины Луценко — Геннадий.

По словам собеседника, 1 июня судебный пристав-исполнитель «возбудил исполнительное производство гражданского дела 243, где управляющая компания обязана подключить электроснабжение и восстановить общедолевое имущество, касающееся придомового участка».

«То есть они исполнили решение 279 о выселении, принудительном. А теперь осталось решение суда, которое… заново все. Ну это какой-то абсурд получается», — заметил сын выселенной женщины, добавив, что администрация района начала сносить дом из-за боязни того, что после принудительного выселения Валентина Луценко вернется в опечатанную квартиру.

Собеседник добавил, что законно его матери не выдавали документов о выселении, кроме того, денежные средства, которые администрация перечислила на счет Валентине Луценко, попали туда неправильно. Квартира, которая, якобы предназначена взамен снесенного жилья Луценко, сейчас пустует, так как нет законных оснований туда въезжать.

Кроме этого, мужчина уточнил, что на месте ранее также отбранного у Валентины Луценко земельного участка уже началось строительство многоквартирного дома.

«Валентина Павловна сейчас проживает со мной вместе. Мы ютимся здесь, вот снимаем квартиру. Можно сказать на улице проживаем, — сообщил Геннадий Луценко. — Подделали документы, приняли программу. Пришли нас выкинули, забрали земельный участок».

Геннадий Луценко обратился в суд с заявлением на мошеннические действия. Вчера, 24 июля, в Саратовском областном суде мужчина заявил, что он может ознакомиться с материалами дела и самим исполнительным производством. В суде ответили, что у судебных приставов исполнительное производство не запрашивали и без него «хотят объяснить решение суда». По словам Луценко, суд занимается рассмотрением дела в другом направлении, которое не соответствует заявлению.

«Мне вчера пришлось покинуть заседание суда. Поэтому я забрал документы (…) Сейчас у нас будет судья Лавров рассматривать судебное заседание как раз об исполнительном производстве, только уже по другому делу, где этот дом, который снесли, а его надо восстанавливать. То есть мы теперь обратились в суд, чтобы он нам разъяснил: что делать с решением этого суда, которое было возбуждено 1 июня 2018 года», — рассказал Геннадий Луценко.

В Саратовском областном суде корреспонденту ИА «Свободные новости» не подтвердили эту информацию.

«Было отказано обжаловать разъяснение определения на судебную коллегию», — уточнила консультантпо обеспечению доступа к информации о деятельности судов Саратовской областного суда Мария Мещанкина.

Напомним, в прошлом году энгельсские судебные приставы принудительно выселили из дома №2 по улице Харьковской пенсионерку, ветерана трудаВалентину Луценко, с 2011 года борющейся за право остаться в своем жилище. В региональном управлении службы судебных приставов уточнили, что Саратовский областной суд в 2015 году обязал администрацию Энгельсского района выкупить помещение, в котором проживала семья Луценко, для муниципальных нужд. По решению суда мать и сын Луценко должны были получить более двух миллионов рублей компенсационной выплаты.