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В НИИ здравоохранения объяснили популярность отечественных лекарств
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В НИИ здравоохранения объяснили популярность отечественных лекарств 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН рассказал, что российские лекарства вполне могут поставляться за рубеж.
Россияне предпочитают покупать отечественные лекарства. Такие результаты показало исследовнаие «Ромир». Около 69% опрошенных признались, что приобретают российские препараты. В поддержку импортных высказался только 31% респондентов. При этом 38% участников опроса, которые отдали предпочтение иностранным лекарствам, признались, что готовы перейти к отечественной продукции при более выгодной цене или рекомендации врача. Стоит отметить, что число россиян, которые приобретают медикаменты производства РФ, с 2011 года выросло на 11 процентных пунктов.
Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН связал такую динамику с увеличением производства качественных отечественных лекарств.
«В рамках программы импортозамещения, которая была запущена несколько лет назад, нужно было построить заводы на территории России, модернизировать заводы, которые были до старта, стимулировать создание новых лекарственных препаратов, увеличивать, улучшать качество, увеличивать объёмы производства. Эта программа на достаточно высокий процент была выполнена, поэтому на рынке лекарств, как в государственном, так и в коммерческом секторе, появилось большое количество препаратов. Очень сложно провести границу между отечественными и импортными лекарствами, потому что большое количество иностранных компаний в РФ локализовались, построили здесь свои заводы, организовали совместные предприятия. Поэтому в стране появились качественные и эффективные препараты. Они дешевле (но не всегда), эта продукция всегда присутствует в достаточном количестве», — отметил собеседник НСН.
В НИИ здравоохранения опровергли рост цен на лекарства из-за маркировки По словам Давида Мелик-Гусейнова, на распространение отечественных препаратов повлияло снижение агрессивного лоббизма иностранного маркетинга.
«Также я бы отметил, что несколько снизилась агрессивность лекарственного маркетинга западных стран. Нет жёсткого лоббизма со стороны бизнеса в адрес медицинского сообщества. Сейчас за этим очень часто следят контролирующие органы. С другой стороны, снижение агрессивности маркетинга приводит к тому, что рынок может каким-то образом не получить какие-то инвестиции, прибыль», — пояснил эксперт.
В то же время Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы в эфире НСН рассказал, что российские лекарства не только становятся популярнее в РФ, но и поставляются в другие страны.
«Продукция российских заводов вполне жизнеспособна не только на локальном рынке, но и готова заместить продукцию на рынке Европы. Тому подтверждение — отдельные кейсы, когда их продукция выходит на рынки смежных государств, Западной Европы, Латинской Америки», — заключил Мелик-Гусейнов.
Напомним, ранее стало известно, что российские учёные приступили к разработке лекарства от гепатита B, которое сможет полностью победить даже хроническую форму болезни. Предполагается, что препарат будет разрушать вирус внутри клеток печени, сообщают «Известия».
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