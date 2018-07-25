Аэропорт «Жуковский» 4 августа проведет акцию «Полет ради полета»

Международный аэропорт «Жуковский» и портал Авиатор.ру приглашают 4 августа принять участие в акции «Полет ради полета», участники смогут совершить часовой полет и сделать посадку на самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосе, говорится в сообщении пресс-службы компании «Рампорт».

Акция «Полет ради полета» проходит в России с 2015 года и уже снискала заслуженную популярность в среде авиалюбителей. На сегодняшний день это — одна из самых простых возможностей совершить полет на легендарном самолете прошлого и лично прикоснуться к истории отечественной пассажирской авиации.

«Четвертого августа участники акции вылетят из VIP-терминала Международного аэропорта «Внуково» на авиалайнере Ту-134 авиакомпании «Космос». В ходе полета они совершат часовой обзорный облет Москвы , после чего отправятся на юго-восток Подмосковья и совершат мягкую посадку на самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосе в Международном аэропорту «Жуковский». Здесь участников «Полета ради полета» ожидает торжественная встреча, общение с руководством аэропорта и увлекательная фотосессия», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора АО «РАМПОРТ АЭРО» Томаса Вайшвила, «Полет ради полета» — крайне интересный и новый для аэропорта формат мероприятия.

«Россия — страна с богатой авиационной историей и традициями, популяризация этих идей — важное и правильное дело. Мы сделаем все возможное, чтобы сделать программу комфортной и увлекательной для участников», — отметил гендиректор.

Организаторы мероприятия постарались сделать программу максимально насыщенной. Прежде всего, сам Ту-134. В свое время это был один из самых востребованных в Советском Союзе пассажирских самолетов. Но авиация — стремительная во всех отношениях отрасль. Совсем скоро этот лайнер станет историей, так что полет на нем сам по себе является отличным поводом принять участие в акции. К одному из самых массово выпускавшихся самолетов присоединится другая легенда отечественного авиастроения — Ту-144.

Последний раз эти самолеты одновременно стояли рядом друг с другом перед терминалом пассажирского аэропорта ровно 40 лет назад — летом 1978 года. Именно тогда была прекращена коммерческая эксплуатация Ту-144. Вполне возможно, что это — последняя возможность лично наблюдать подобный сюжет: встречу прошлого с настоящим в условиях действующего аэропорта.