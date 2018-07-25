Ещё
Возмещение расходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возмещение расходов 

Управа Пресненского района города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Управа Пресненского района информирует что Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы начал отбор заявок организаций, осуществляющих на территории города Москвы деятельность в сфере промышленности на предоставление субсидии из бюджета города Москвы на возмещение части затрат на приобретение отдельных видов оборудования; части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) отдельных видов оборудования.
Прием заявок проводится в период с 27 июля 2018 года по 29 августа 2018 года включительно.
Приказ о проведении отбора (от 13.07.2018 г. № П-18-12-148/8), извещение о проведении отбора, формы заявок на предоставление субсидии и постановление Правительства Москвы от 12.07.2018 г. № 740-ПП размещены на официальном сайте Департамента (https://www.mos.ru/dnpp/) в разделе «Документы» — «Приказы и распоряжения Департамента» (https://www.mos.ru/dnpp/documents/prikazy-i-rasporiazheniia-departamenta/view/217289220/).
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
Летний краеведческий проект «Уличный Лекторий. Местная история» Горожан приглашают на психологический семинар в библиотеку имени Михаила Светлова Московские судебные приставы-исполнители взыскали со строительной компании неустойку и компенсацию морального вреда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма570
Россия пригрозила Грузии силой82
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку363
Заявление Лолиты грозит международным скандалом269
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом31
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение