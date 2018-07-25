Возмещение расходов

Управа Пресненского района информирует что Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы начал отбор заявок организаций, осуществляющих на территории города Москвы деятельность в сфере промышленности на предоставление субсидии из бюджета города Москвы на возмещение части затрат на приобретение отдельных видов оборудования; части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) отдельных видов оборудования.

Прием заявок проводится в период с 27 июля 2018 года по 29 августа 2018 года включительно.