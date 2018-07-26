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Более 100 услуг в центре «Мои документы» района Печатники теперь можно оформить одним заявлением
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Более 100 услуг в центре «Мои документы» района Печатники теперь можно оформить одним заявлением 

Управа района Печатники города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
«Теперь при оформлении многих документов сразу заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги — остальное сделают сотрудники центров госуслуг. Это никак не влияет на качество предоставления услуг и существенно экономит время жителей», — говорится в сообщении от пресс-службы столичных центров.
При подаче комплексного запроса заявитель может получить весь пакет запрашиваемых документов одновременно или по отдельности, как только они будут подготовлены.
Центр госуслуг района Печатники находится по адресу: ул. Шоссейная, 86. (еп)
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