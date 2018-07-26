Более 100 услуг в центре «Мои документы» района Печатники теперь можно оформить одним заявлением 

«Теперь при оформлении многих документов сразу заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги — остальное сделают сотрудники центров госуслуг. Это никак не влияет на качество предоставления услуг и существенно экономит время жителей», — говорится в сообщении от пресс-службы столичных центров.
При подаче комплексного запроса заявитель может получить весь пакет запрашиваемых документов одновременно или по отдельности, как только они будут подготовлены.
Центр госуслуг района Печатники находится по адресу: ул. Шоссейная, 86. (еп)