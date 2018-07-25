«Я в скафандре не слышу людей»: в Госдуме оценили ярославскую доску позора депутатов

Плакаты повесили на проспекте Октября на видном месте

Импровизированную доску позора с именами и фотографиями депутатов Государственной Думы от Ярославской области установили на придорожном заборе на проспекте Октября. Вывесили лица тех, кто голосовал за пенсионную реформу.

Илье Осипову. «Позор от Ярославской области в Государственной Думе России», — приписали авторы плакатов Александру Грибову

А вот над Валентиной Терешковой авторы плакатов поглумились ещё сильнее. Они взяли её фотографию со времён полёта в космос.

«Я в скафандре не слышу людей», — приписали женщине-депутату.

В пабликах в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-каналах пишут, что такой могла быть реакция людей на скандальный законопроект по поводу увеличения пенсионного возраста и принятого закона о повышении НДС до 20%.

В Государственной Думе России фото этих плакатов уже видели в интернете и оценили их. Там считают, что это провокация. Об этом, по мнению представителей федерального партамента, говорит качество плакатов.

— Плакаты явно нарисовал дизайнер и их распечатали за деньги в типографии, — говорит представитель Государственной Думы России. — Если бы горожане искренне хотели бы высказаться в адрес депутатов, то они могли бы это сделать эффектнее и без затрат.

Сейчас плакаты уже сняли. Кто их сюда повесил неизвестно.

Накануне портал депутатов Государственной Думы 7 созыва определил коэффициент полезности народных избранников и составил рейтинг. Мы уже писали, на каких местах в этом списке оказались представители парламента от Ярославской области.