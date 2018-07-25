Второй этап фотоконкурса стартовал в районе

Организаторы фотоконкурса «Таганский район. Фотография сквозь время» приглашают поучаствовать всех желающих. Об этом проинформировали 24 июля.

— Снимки ждут как от профессионалов, так и любителей. С помощью своих работ конкурсанты должны показать разные эпохи района, его прошлое, настоящее или будущее. На фотографиях могут отображены интересные места, здания и прочее, — рассказали о конкурсе в управе.

Участникам необходимо выложить снимки на официальной странице конкурса в социальных сетях и отправить их на адрес электронной почты: Fotografia.skvoz.vremia@gmail.com.

Отметим, что для лучших конкурсантов приготовлены награды и призы.