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Второй этап фотоконкурса стартовал в районе
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Второй этап фотоконкурса стартовал в районе 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Организаторы фотоконкурса «Таганский район. Фотография сквозь время» приглашают поучаствовать всех желающих. Об этом проинформировали 24 июля.
— Снимки ждут как от профессионалов, так и любителей. С помощью своих работ конкурсанты должны показать разные эпохи района, его прошлое, настоящее или будущее. На фотографиях могут отображены интересные места, здания и прочее, — рассказали о конкурсе в управе.
Участникам необходимо выложить снимки на официальной странице конкурса в социальных сетях и отправить их на адрес электронной почты: Fotografia.skvoz.vremia@gmail.com.
Отметим, что для лучших конкурсантов приготовлены награды и призы.
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