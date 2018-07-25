В Самаре два новых детских сада построят к середине 2019 года

В каждом садике будет по 12 групп

В Кировском районе в ближайшие 10 месяцев построят два новых детских сада. Департамент градостроительства Самары ищет компанию, которая выполнит эти работы. Заявку опубликовали на сайте госзакупок.

— Новые учреждения будут располагаться в 15-м микрорайоне. Один из садиков построят недалеко от ТЦ «Колизей», на Ташкентской (рядом с домами № 112, 114 и 116). Примерная стоимость работ — 196 562 461 рубль. — говорится в заявке. — Второй — недалеко от пересечения улиц Стара-Загоры и Алма-Атинской. Его возведут за 210 788 509 рублей. Деньги на оба учреждения поступят из трех источников: городского, областного и федерального бюджетов.

По планам в каждом из детских садов будет 12 групп по 20 человек каждая. Всего в каждом садике будут заниматься 240 детей в возрасте от года до 7 лет.

Объем работ разделили на два этапа. Первый продлится с сентября по декабрь этого года, второй начнется в январе 2019 года и закончится в июне.

В мае этого года заказчики просили внести правки в проектную документацию. За работы подрядчики получили 2,5 миллиона рублей.