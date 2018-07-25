В Кировском районе Самары построят два детских сада за 407,4 млн рублей

210,8 млн руб. предоставляют на строительство детсада, который будет расположен в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса и ул. Березовой Аллеи. Он будет находиться в районе домов №138 и 142 по улице Алма-Атинской.

Еще 196,6 млн руб. направят на строительство детского садика в районе домов №112, 114 и 116 по ул. Ташкентской.

Подрядчики должны будут также провести коммуникации, устроить подъездные дороги и благоустроить территории. Они обязуются все успеть до 30 июня 2019 года. Финансирование выделяют из федерального, областного и городского бюджетов.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 9 августа. Итоги подведут 20 августа.