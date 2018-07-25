Ещё
«Планета Москва»: горожане выберут лучшие фотографии столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Планета Москва»: горожане выберут лучшие фотографии столицы 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
На страницах столичного Департамента градостроительной политики в социальных сетях началось голосование за лучшие работы фотоконкурса «Планета Москва — 2018» в номинации «Народный выбор». Первая тройка авторов получит памятные призы, а главное, возможность показать свои работы на выставке в парке «Зарядье».
«VI конкурс городской фотографии «Планета Москва — 2018» собрал 500 участников, приславших около трех тысяч работ. Прием фотографий завершился 22 июля, и сейчас со снимками работают члены жюри, которые уже определили полуфиналистов», — отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Он отметил, что на странице Департамента в социальной сети «Фейсбук» выставлены фотографии полуфиналистов конкурса в четырех номинациях: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Динамика мегаполиса», «Архитектура» и «Пейзаж». Продлится народное голосование до конца августа, определять победителей будут по количеству собранных лайков.
По словам Сергея Левкина, выставка работ пройдет в преддверии празднования Дня города, открытие экспозиции и церемония награждения состоятся 18 августа и будут приурочены к Всемирному дню фотографии.
«В конкурсе принимают участие не только москвичи. Мы получили работы авторов из Китая и Италии, Армении, Казахстана и Узбекистана. Возрастных ограничений для участников не было, и у нас достаточно много фотографий, присланных пожилыми людьми, а самому молодому участнику конкурса исполнилась 13 лет», — уточнил Сергей Левкин.
В этом году участникам конкурса разрешили фотографировать с крыш и из видовых точек Москвы. Например, доступными для людей с фотокамерами стали здания Стройкомплекса Москвы в Никитском переулке, смотровая площадка храма Христа Спасителя. Фотографы побывали на экскурсиях в Центральном детском магазине на Лубянке, в гостинице «Пекин» и Театральном доме на Арбате.
Mos.ru: последние новости
Бесплатный проезд в Москве и Подмосковье: все что нужно знать о новых льготах Владельцы соцкарт теперь могут оплачивать услуги на mos.ru без комиссии Транспорт, ЕМИАС и «Наш город»: Москва в числе лидеров по использованию умных технологий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма569
Россия пригрозила Грузии силой79
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку362
Заявление Лолиты грозит международным скандалом268
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом32
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение