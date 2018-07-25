«Планета Москва»: горожане выберут лучшие фотографии столицы

На страницах столичного Департамента градостроительной политики в социальных сетях началось голосование за лучшие работы фотоконкурса «Планета Москва — 2018» в номинации «Народный выбор». Первая тройка авторов получит памятные призы, а главное, возможность показать свои работы на выставке в парке «Зарядье».

«VI конкурс городской фотографии «Планета Москва — 2018» собрал 500 участников, приславших около трех тысяч работ. Прием фотографий завершился 22 июля, и сейчас со снимками работают члены жюри, которые уже определили полуфиналистов», — отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин

Он отметил, что на странице Департамента в социальной сети «Фейсбук» выставлены фотографии полуфиналистов конкурса в четырех номинациях: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Динамика мегаполиса», «Архитектура» и «Пейзаж». Продлится народное голосование до конца августа, определять победителей будут по количеству собранных лайков.

По словам Сергея Левкина, выставка работ пройдет в преддверии празднования Дня города, открытие экспозиции и церемония награждения состоятся 18 августа и будут приурочены к Всемирному дню фотографии.

Италии, Армении, Казахстана и «В конкурсе принимают участие не только москвичи. Мы получили работы авторов из Китая Узбекистана . Возрастных ограничений для участников не было, и у нас достаточно много фотографий, присланных пожилыми людьми, а самому молодому участнику конкурса исполнилась 13 лет», — уточнил Сергей Левкин.