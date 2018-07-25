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Дан старт второй историко-краеведческой викторине «Города Югры»
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Дан старт второй историко-краеведческой викторине «Города Югры» 

АиФ Югра 59 минут назад
Фото: АиФ Югра
25 июля стартовала вторая историко-краеведческая викторина «Города Югры». Анкету с вопросами можно будет найти на портале «Открытый регион Югра» 20 августа. А прием заполненных анкет будет осуществляться 9 сентября.
«Мы помним, какой был интерес в марте этого года, когда почти полмиллиона югорчан пришли с реально заполненной анкетой, — прокомментировала директор «Центра „Открытый регион“ Оксана Макеева. — Еще в феврале мы понимали, что далеко не все осознают, что исполняется 900 лет первому упоминанию Югры в русских исторических летописях, теперь цифрой 900 никого не удивишь».
Отметим, что с инициативой о проведении второй викторины выступили общественники города Нижневартовска во время мероприятий, приуроченных к 40-летию открытия памятника «Алеша». Эту инициативу поддержали интеллектуальный клуб Югры в Когалыме, Сургуте и Ханты-Мансийске.
«Я думаю, что вопросы будут такими же разнообразными и насыщенными, как и в прошлый раз. Мы решили не отходить от традиции и сделать 10 вопросов», — сказала директор «Этнографического музея под небом „Торум Маа“ Людмила Алферова.
Пять вопросов будут окружными, и пять вопросов будут направленными на историю отдельных муниципалитетов. Особое место в викторине будет уделено вопросам становления Тюменского Севера в период освоения нефтегазовых месторождений, а также сформировавшимся связям между городами Югры и Тюменью.
Вся общественная инициатива осуществляется при поддержке спонсоров и информационных партнеров. „Мы сделаем все, чтобы каждый человек, сдавший анкету, получил подарок. В прошлый раз это были магниты“, — отметила Оксана Макеева. Также она добавила, что теперь в каждом городе будет разыгрываться автомобиль.
Организаторы обещают сделать пункты приема максимально комфортными для всех категорий граждан. Все, кто правильно ответит на вопросы, будут победителями. А везунчикам, из числа победивших, достанутся ценные призы.
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