Дан старт второй историко-краеведческой викторине «Города Югры»

25 июля стартовала вторая историко-краеведческая викторина «Города Югры». Анкету с вопросами можно будет найти на портале «Открытый регион Югра » 20 августа. А прием заполненных анкет будет осуществляться 9 сентября.

«Мы помним, какой был интерес в марте этого года, когда почти полмиллиона югорчан пришли с реально заполненной анкетой, — прокомментировала директор «Центра „Открытый регион“ Оксана Макеева. — Еще в феврале мы понимали, что далеко не все осознают, что исполняется 900 лет первому упоминанию Югры в русских исторических летописях, теперь цифрой 900 никого не удивишь».

Сургуте и Ханты-Мансийске. Отметим, что с инициативой о проведении второй викторины выступили общественники города Нижневартовска во время мероприятий, приуроченных к 40-летию открытия памятника «Алеша». Эту инициативу поддержали интеллектуальный клуб Югры в Когалыме

«Я думаю, что вопросы будут такими же разнообразными и насыщенными, как и в прошлый раз. Мы решили не отходить от традиции и сделать 10 вопросов», — сказала директор «Этнографического музея под небом „Торум Маа“ Людмила Алферова.

Пять вопросов будут окружными, и пять вопросов будут направленными на историю отдельных муниципалитетов. Особое место в викторине будет уделено вопросам становления Тюменского Севера в период освоения нефтегазовых месторождений, а также сформировавшимся связям между городами Югры и Тюменью

Вся общественная инициатива осуществляется при поддержке спонсоров и информационных партнеров. „Мы сделаем все, чтобы каждый человек, сдавший анкету, получил подарок. В прошлый раз это были магниты“, — отметила Оксана Макеева. Также она добавила, что теперь в каждом городе будет разыгрываться автомобиль.

Организаторы обещают сделать пункты приема максимально комфортными для всех категорий граждан. Все, кто правильно ответит на вопросы, будут победителями. А везунчикам, из числа победивших, достанутся ценные призы.