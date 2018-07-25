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Полиция задержала работников столичных автосалонов за мошенничество
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Полиция задержала работников столичных автосалонов за мошенничество 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Таких посетителей в этом столичном автосалоне на западе Москвы явно не ждали. Наряд оперативников штурмует заведение, где дорогие авто были наживкой для обмана покупателей, передает "ТВ Центр".
На полу лицом вниз — топ-менеджеры салона: молодые мужчины с презентабельной внешностью. Впрочем, презентовать они могли не только себя, но и товар. Да так уверенно, что покупатели и не догадывались, что совершали покупку по разработанной мошеннической схеме. Вместе с автомобилем здесь они «приобретали» целый ряд долгов в придачу. Клиент подписывал договор о покупке автомобиля, а сотрудники салона подделывали документы, меняя условия сделки.
"Было установлено, что фигуранты после подписания договора купли-продажи и оплаты товара клиентами подделывали данный договор, завышая указанную ранее стоимость. По предварительным данным, материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 50 миллионов рублей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В преступную группировку входили 19 человек. Действовали они слаженно и отработано. В четырех автосалонах Москвы. Машины предлагали клиентам и по телефону. Роли и обязанности были четко распределены.
Одни показывали и уговаривали купить. Другие оформляли кредиты и подделывали документы. При этом сами продавцы работали абсолютно без каких-либо официальных бумаг.
По факту организации преступного сообщества уже возбуждено уголовное дело. В отношении семерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом, еще четверо — под подпиской о невыезде.
Елена Сахно, «ТВ Центр».
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