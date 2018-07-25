В Армавире закрыли нелегальный медицинский центр

Армавире прокуратура пресекла деятельность ООО «Многопрофильный медицинский центр профосмотров и экспертиз», которое незаконно оказывало медицинские услуги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ходе проверки было установлено, что учреждение, не имея лицензии на оказание медуслуг, проводит медицинские осмотры, а заключения по их результатам заверяются печатью иной организации — ООО «Краевой медицинский центр профэкспертиз», с которой заключен договор сотрудничества.

При этом законодательством передача лицензии иным организациям на основании гражданско-правовых договоров не предусмотрена.

Также в ходе проверки центра были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в медучреждении не был организован производственный контроль, отсутствовало горячее проточное водоснабжение, персонал не был привит, не велся учет стерилизации инструментов и т.д.

По итогам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете деятельности общества до устранения нарушений законодательства. Армавирский городской суд требования удовлетворил, с ним согласилась судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда.

Материалы в отношении руководителя медцентра направлены в отдел полиции для привлечения к ответственности за работу без лицензии.