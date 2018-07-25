«Самая интересная находка, с которой я работал, — это мумия мамонтенка»

«Я работал с костью человека, жившего 10 тысяч лет назад»

Павел Андреевич, расскажите, пожалуйста, для незнающих — как проходят раскопки?

— Сначала мы проводим разведки мест, чтобы знать, где вероятнее всего могут быть кости. Например, это берега рек и пещеры. Потом приезжаем туда группой и закладываем раскоп, это такие квадраты. Затем слоями снимаем грунт, стараясь, чтобы ни одна косточка не исчезла, даже мышиная. Каждая из них — очень важна. Все кости — от мышиных до мамонтовых — мы привозим в лабораторию для исследований.

Какие у вас были самые интересные находки?

— Самая интересная находка, с которой я работал, — это мумия маленького мамонтенка. Правда нашли ее не мы, а жители Ямала в тундре. Находка уникальна тем, что она очень хорошо сохранилась. И до настоящего времени, а обнаружено было много мумий мамонтов, лучше по сохранности не находилось. Мы изучили место, где она была найдена, а также размеры, возраст и пол мамонтенка. Потом с коллегами из-за рубежа смотрели ДНК, как животное росло и чем питалось. В общем, целый комплекс исследований был проведен.

Также интересные находки попадаются в пещерах Урала. Там мы нашли целое кладбище медведей. Они легли на зиму в спячку и погибли по разным причинам. Среди них была медведица с новорожденными медвежатами.

А попадаются ли вам кости людей?

— Попадаются. Мы работаем с археологами, исследуем древние поселения, а там, конечно, кости людей есть. Если про человека говорить, то самая интересная находка, с которой я работал, — это кость, найденная в районе Тобольска , у реки Иртыш. Как показал анализ, кость имеет возраст 10 тысяч лет. Это одна из древнейших находок на территории Западной Сибири. Оказалось, что это был мужчина. Сейчас изучается ДНК этой кости — определяем, кто его родственники и откуда он мог прийти в Западную Сибирь.

Часто ли бывает, что не вы находите кости, а простые люди?

— Случается. Люди ведут свои хозяйственные работы, копают колодец, погреб или яму под фундамент дома, и находят кости. Нам сообщают, мы выезжаем на место и исследуем. Один из последних таких случаев произошел в прошлом году. В поселке Коуровка на реке Чусовой люди копали яму для хранения овощей и нашли кости мамонта и фрагмент бивня.

Но самый интересный случай произошел в конце 60-х годов в Курганской области . Местные жители откопали кости мамонтов. В результате исследований оказалось, что этих животных съели люди. Рядом были обнаружены орудия, которыми этих мамонтов разделывали.

Куда потом направляются кости после исследований в лаборатории?

— В музей нашего института экологии растений и животных УрО РАН . Сейчас там около полутора млн экземпляров костей. Они хранятся, чтобы при возможности можно было повторить исследования или провести новые. Раньше мы изучали только размеры костей, а сейчас появились инструменты, позволяющие изучать их ДНК.

Кроме того, впервые в Западной Сибири начали изучать изотопы. Для этого требуется очень много установок, и до недавнего времени их в России почти не было. Все мы состоим из атомов и получаем их с пищей, водой и воздухом. Они отличаются в зависимости от территорий. Таким образом, теперь можно определить, чем питался человек и животное — растительной пищей или животной, рыбой или мясом, жил ли на одной территории или перемещался. К тому же, изучение радиоактивного изотопа позволяет определить, когда животное или растение погибло с точностью до нескольких десятков лет. То есть теперь можно точнее следить, как менялись со временем флора и фауна.

«Мамонты вымерли из-за каких-то природных условий — только непонятно почему»

Почему важно изучать кости животных? Чем это поможет в будущем?

— Дело в том, что современные экологи изучают природу, но это мгновение в истории. Природа существует миллионы лет и все время меняется. И чтобы понять эти закономерности, нужно изучить длительные периоды ее изменений. Изучая природу, мы можем понять общие законы и использовать их для прогнозирования изменений в будущем. Одна из задач науки — не только изучать, что есть, но и предсказывать, что будет в будущем, чтобы те или иные изменения не стали для человечества неожиданными, чтобы можно было бы как-то к ним подготовиться.

А вы согласны с теми, кто говорит о глобальном потеплении?

— Климат все время меняется, становится то теплее, то холоднее. Но это естественные изменения. Но, с другой стороны, человек оказывает влияние на эти процессы своей деятельностью: идут выбросы с предприятий и транспорта. Ученые много лет спорят, повлияло ли это на климат или нет. И последние работы доказывают, что все-таки избыточные выбросы парниковых газов привели к потеплению. То есть оно бы все равно было, но развивалось бы не так быстро.

После потепления должно идти похолодание. Тогда начнется противостояние двух факторов — природного и антропогенного. И если победит человеческое влияние, то потепление может оказать существенное влияние на экономику всего мира. Прежде всего, будет таять вечная мерзлота. Грунт поплывет, нефтепроводы порвутся, железные дороги искривятся. Также таяние приведет к поднятию мирового океана. В предыдущее потепление уровень мирового океана был выше современного примерно на 5-6 метров, а то и больше. Таким образом, Венецию и часть Петербурга затопит. Все эти изменения климата могут вызвать колоссальный экономический ущерб.

Также потепление может привести к тому, что паразиты, такие как энцефалитный клещ, будут перемещаться дальше на Север, и область распространения заболеваний расширится. Поэтому оценка скоростей изменения климата — одна из задач, которая стоит перед учеными.

Есть версия, что как раз из-за потепления вымерли мамонты. А вы какой версии придерживаетесь?

— Ну, вряд ли тут виноват человек. Он физически не мог истребить мамонтов. Они обитали на очень большой территории, и численность их была высокой. Даже сейчас, спустя много тысяч лет после их гибели, только в Якутии находят останки сотен особей каждый год.

Жили мамонты более миллиона лет — не вымирали, никто им не мешал, врагов у них не было. Человек не смог бы их всех съесть. Тем более, рядом бегали в большом количестве лошади, олени, овцебыки, зайцы, которых добить гораздо легче.

Поэтому ясно, что мамонты вымерли из-за каких-то природных условий — только непонятно почему. Климат же на земле, как я говорил, менялся постоянно. Мамонты вымерли при переходе от холодного климата к современному теплому периоду. Но до этого такие переходы были неоднократно. Мы сейчас живем в голоцен (эпоха, которая длится последние 12 тысяч лет — прим.ред.), а мамонты жили, когда было еще теплее, чем сейчас. Например, в районе Екатеринбурга обитали гималайские медведи и дикобразы. И тогда мамонты почему-то не вымерли. Важно понять, что за изменения были, ведь они могут повлиять на человека и животных. Если мы выясним эти закономерности, то можем предсказывать возможные вымирания видов.

Сейчас мы переходим к изучению изотопов костей мамонта, чтобы понять, происходили ли изменения в их питании и миграции. Может, это позволит выяснить причину вымирания. Потому что пока мы имеем факт, но не имеем его объяснения.

Есть ли планы на следующий год? Или это зависит от того, на что дадут гранты?

— Мы знаем, что будем изучать точно, то есть на что нам уже дали грант, а что будем изучать в зависимости от того, дадут нам деньги или нет. Например, точно будем продолжать исследование пещер на Урале, так как в этом году его не закончим. Также планируем подавать заявки на новые гранты на исследования в Западной Сибири.